Mustafa Kemal Atatürk\'ün Harp Okulu\'na Girişinin 125. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

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Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Harp Okulu'na girişinin 125'inci yıl dönümü dılayısıyla Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda tören düzenlendi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yurtta barış, dünyada barış' ilkesini, kendine prensip edinmiş bir ordunun mensupları olarak aramızda görmekten, sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Sizler, bu kutsal yuvada almış olduğunuz çağdaş eğitim ve öğretimin yanı sıra, arkadaşlarınızla kuracağınız dostluklarla gelecekte dünya barışına ve insanlığa önemli katkılarda bulunacaksınız" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Harp Okulu'na girişinin 125'inci yıl dönümü Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'ndaki törenle kutlandı. "En büyük Harbiyeli" Atatürk'ün o zamanki adı Mekteb-i Harbiye-i Şahane olan Harp Okulu'na giriş tarihi olan 13 Mart 1899 dolayısıyla düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra; Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tümgeneral Gültekin Yaralı'nın konuşmasının ardından her yıl 13 Mart'ta yapılan Öğrenci Alay Komutanlığı geleneksel yoklaması da gerçekleştirildi. Yoklamada numaraları okunan öğrenciler, teker teker ayağa kalkarak, "Burada" dedi. Sıra Atatürk'ün öğrencilik dönemindeki numarası 1283'e geldiğinde Harbiyeliler ayağa kalkarak "İçimizde" diye haykırdı.

Harbiyeliler ardından, "Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışığında mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk milleti için canımızı feda etmeye daima hazırız. Atatürk'ün ifadesiyle Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir, Türk ulusu güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.

Kara Harp Okulu öğrencileri tarafından "Harbiye'den Günümüze" isimli oyun sergilendi. Ardından, Harbiyeliler Kara Harp Okulu Marşı'nı ve 100.Yıl Marşı'nı okudu.

GÜLER: HARBİYE'DE EĞİTİM GÖRMEK HEPİMİZ İÇİN BİR GURUR VESİLESİDİR

Tören sonunda konuşan Bakan Güler şunları kaydetti:

"Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla minnetle yad ediyorum. Kahraman ordumuza 190 yıldır birçok komutan yetiştiren Harbiye'de eğitim görmek hepimiz için bir gurur vesiledir. Benim de 50 yıl önce teğmen rütbesiyle mezun olduğum bu şanlı yuvanın, bugünkü mümtaz seviyesine ulaşmasında katkısı bulunan herkese saygılarımı sunuyor, ebediyete irtihal edenleri rahmetle anıyorum.

18 yaşında bir genç olarak vatan ve millet aşkıyla Harbiye üniformasını giymeyi tercih eden Mustafa Kemal'in bu kutsal ocakta edindiği askeri bilgi ve becerilerin yanı sıra kazanmış olduğu değerler ve zenginleşen fikir dünyası, ona hayatı boyunca yol göstermiştir. İşte bu değerlerle Atatürk'e dönüşen Mustafa Kemal; büyük bir komutan ve devlet adamı olarak, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde asil milletimize liderlik etmiş; onun dahiyane politika ve stratejileri ile Milli Mücadele'de zafere ulaşılmıştır. Bu zaferin sonunda da ilelebet payidar kalacak Cumhuriyetimiz kurulmuştur.

"TÜRKİYE ULUSLARARASI ARENADA GIPTA İLE TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Türkiye artık, pek çok alanda ulaştığı güçlü seviye ile uluslararası arenada gıpta ile takip edilmektedir. Türkiye Yüzyılı hedefleriyle başladığımız Cumhuriyetimizin ikinci asrında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve uygulamaları, en önemli yol göstericimizdir.

Cumhuriyetimiz pek çok badireyi atlatarak bugünlere gelmiştir. Ülkemiz hala birçok tehdit ve tehlike ile karşı karşıyadır. Bu nedenle stratejik önemi yüksek fakat bir o kadar da zorlu olan coğrafyamızda güçlü bir devlet yapısına ve güçlü bir orduya sahip olmamız zorunluluktur.

Her geçen gün yenilerini envanterimize kazandırdığımız yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle de, şanlı ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkartmaktayız. Bu kapsamda Fırtına Obüsleri, İHA- SİHA ve TİHA'larımız, Taarruz helikopterlerimiz, TCG Anadolu gemimiz ve hava savunma sistemleri gibi birçok kritik ürün, kahraman ordumuzun istifadesine sunuldu. Son olarak, ülkemizin göz bebeği olan yerli ve milli muharip uçağımız KAAN da, 21 Şubat'ta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

"İLK TÜRK ASTRONOTUNUN BİR HABİYELİ OLMASI AYRI BİR GURUR VESİLESİDİR"

Uzay bilim misyonumuz çerçevesinde ilk kez bir Türk vatandaşı, Hava Kuvvetlerimizin seçkin bir personeli olan Pilot Albay Alper Gezeravcı, uzay yolculuğuna çıktı ve görevini başarıyla tamamladı. Bu yolculuk, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesinin yeni ve tarihi bir adımıdır. Bu uzay yolculuğuna çıkan ilk Türk astronotunun sizler gibi bir Harbiyeli olması da ayrı bir gurur vesilesidir.

Pek çok coğrafyada ülkemizin ve kahraman ordumuzun üstlendiği kritik görevler, gücümüze güç katarken; bu misyonumuzun sürekli olabilmesi de bir o kadar önemlidir. Dolayısıyla yeni yetişen siz değerli subay adaylarımızın da ülkemizin ulaşmış olduğu bu üstün seviyeyi anlamasını, gelişmelere en iyi şekilde vakıf olmasını bekliyoruz.

"MİLLETİMİZE VE DEVLETİMİZE HİZMET EDECEK SUBAYLAR OLARAK KAHRAMAN ORDUMUZUN GURURU OLACAKSINIZ"

İnanıyorum ki sizler burada edineceğiniz milli, manevi ve mesleki değerlerinizle en zor koşullarda dahi milletimize ve devletimize hizmet edecek subaylar olarak ülkemizin geleceğinin güvencesi ve kahraman ordumuzun gururu olacaksınız. Sonuç olarak sizlerin, bu esaslar çerçevesinde ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En hakiki mürşid ilimdir, fendir' sözünden hareketle aklın ve bilimin rehberliğinde kendinizi en iyi şekilde yetiştirmenizi bekliyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yurtta barış, dünyada barış' ilkesini, kendine prensip edinmiş bir ordunun mensupları olarak aramızda görmekten, sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Sizler, bu kutsal yuvada almış olduğunuz çağdaş eğitim ve öğretimin yanı sıra, arkadaşlarınızla kuracağınız dostluklarla gelecekte dünya barışına ve insanlığa önemli katkılarda bulunacaksınız. Gelecek yıllarda ülkelerinizde yüksek komuta kademelerinde görevler icra edecek sizlerin, ülkelerimiz arasında ikili askeri ilişkilerin gelişmesine yönelik büyük gayret sarf edeceğinize yürekten inanıyorum."