Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri anıta çelenk sundu.
Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, anı defterine yazdığı mesajda, Malatya'nın güneyden Anadolu demir yolları ağına bağlanması münasebetiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti teşriflerinin 93. yıl dönümünde Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini belirtti.
Atatürk'ün sahip olduğu meziyetlerle milletin neler isteyip istemediğini, özlemini çektiği hususları çok iyi bilen bir lider olduğunu aktaran Gürkan, şu ifadeleri kullandı:
"Sizin manevi şahsiyetinizden almış olduğumuz ilhamla bugün çok büyük atılımlar gerçekleştiriyor, artık dünyanın söz sahibi ülkelerinden biri haline gelmiş bulunuyoruz. 24 Ocak 2020 yılında yaşadığımız Elazığ depremi, ardından baş gösteren pandemi ve son olarak da 6 Şubat 2023 depremine rağmen hem ülkede hem de Malatya'da karamsarlığa düşmeden yolumuza azimle devam ediyoruz."
İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankan ile askeri erkan da törende hazır bulundu.
Etkinlikler, Merkez Halk Kütüphanesi'ndeki anma programıyla devam etti.
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Son Dakika › Güncel › Atatürk'ün Malatya'ya Gelişinin 93. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı - Son Dakika
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