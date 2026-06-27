Atatürk'ün Sivas'a Gelişi 107. Yılında Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Sivas'a Gelişi 107. Yılında Kutlandı

Atatürk\'ün Sivas\'a Gelişi 107. Yılında Kutlandı
27.06.2026 13:48
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Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 107. yılı törenle anıldı, Vali Şimşek önemli mesajlar verdi.

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a ilk kez gelişinin 107'nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

27 Haziran 1919 yılında Milli Mücadele çalışmaları için Sivas'a gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kentte karşılandığı yer olan İlk Adım Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Yılmaz Şimşek, 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alağaaçlı ve protokol üyeleri katıldı. Törende, anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu, daha sonra Vali Şimşek şeref defterini imzaladı.

'TARİHİ VE KUTLU YÜRÜYÜŞE SİVAS EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTIR'

Atatürk'ün milletin istiklal umutlarının zayıfladığı vatan topraklarında geleceğin belirsiz olduğu bir dönemde Anadolu'nun bağrına başlattığı kutlu yolculukta milli mücadelenin en emin şehri Sivas'a teşrifinin 107'nci yılını gururla kutladıklarını belirten Vali Şimşek, şunları söyledi:

"Bazı şehirler vardır ki tarihin seyrini değiştirir. Coğrafyanın sessiz bir tanığı olmaktan çıkıp bir milletin kaderini yeniden yazan asil bir kahramana dönüşür. Sivas işte bu anlamda sadece bir coğrafya değil, Türk milletinin bağımsızlık destanının nakşedildiği ve Cumhuriyet'imizin filizlendiği mukaddes bir duraktır. İşgal altındaki yurdumuzu hürriyetine kavuşturmak adına yaktığınız bu bağımsızlık meşalesi milletimizin makus tarihini değiştirmiş, bu tarihi ve kutlu yürüyüşün en hayati kararlarına Sivas ev sahipliği yapmıştır. Memleketin dört bir yanından gelen cesur delegeler bu kadim şehirde tek bir yürek olarak bir araya gelmiş, Türkiye Cumhuriyet'inin sarsılmaz temellerini burada atmıştır. Sivas'ta yankılanan 'Ya istiklal ya ölüm' haykırışı yalnızca bir direnişin parolası değil, aynı zamanda bağımsız, yeni ve güçlü bir devletin doğuşunun da müjdesi olmuştur."

Halk oyunları gösterisinin ardından tören sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ün Sivas'a Gelişi 107. Yılında Kutlandı - Son Dakika

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