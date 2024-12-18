Atatürk'ün Sivas’tan Ayrılışı Temsili Olarak Canlandırıldı - Son Dakika
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Atatürk'ün Sivas’tan Ayrılışı Temsili Olarak Canlandırıldı

Atatürk\'ün Sivas’tan Ayrılışı Temsili Olarak Canlandırıldı

Sivas Kongresi’nin 105. yıl dönümünde, Atatürk'ün şehrin ayrılışı temsili olarak canlandırıldı. Törende yer alan protokol üyeleri, halk ve Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçısı, tarihi süreci yaşattı.

18.12.2024 14:51  Güncelleme: 14:55
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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi döneminde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 108 gün kaldığı kentten ayrılışı, 105'inci yıl dönümünde, temsili olarak canlandırıldı.

Sivas Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Programda Milli Mücadele, kongre süreci ve Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı anlatıldı. Program daha sonra 4 Eylül 1919'daki Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bugünkü Atatürk Kongre Müzesi önünde devam etti. Atatürk'ü canlandıran Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçısı Abdulsamet Sünbül ve il protokolü, müze balkonundan halkı selamladı. Daha sonra oyuncu, o dönemlerden bir araca binip, halkı selamlayarak Ankara'ya doğru hareket etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ün Sivas’tan Ayrılışı Temsili Olarak Canlandırıldı - Son Dakika

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