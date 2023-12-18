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Atatürk'ün Sivas'tan Ayrılışının 104. Yılı Törenle Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Sivas'tan Ayrılışının 104. Yılı Törenle Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da 108 gün kaldığı Sivas'tan ayrılışının 104. yılı dolayısıyla düzenlenen törene, Sivas Valiliği tarafından organize edildi. Törende, Milli Mücadele ve kongre süreci ile Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı anlatıldı. Vali Vekili İhsan Maskar, Atatürk'e olan minnet ve saygısını ifade eden bir mesaj yazdı. Tören, Atatürk Kongre Müzesi önünde devam etti ve canlandırma gösterileriyle renklendi.

Atatürk\'ün Sivas\'tan Ayrılışının 104. Yılı Törenle Kutlandı
18.12.2023 - 15:03,
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da 108 gün kaldığı Sivas'tan ayrılışının 104. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivas Valiliğinin organizasyonundaki törene katılanlar, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde toplandı.

Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi tarih öğretmeni Hakan Delibalta tarafından Milli Mücadele ve kongre süreci ile Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı anlatıldı.

Sivas Vali Vekili İhsan Maskar, şeref defterine şunları yazdı:

"Aziz Atam, bugün zatıalinizin Sivas'tan ayrılışının 104. yıl dönümüdür. Sizi bu kadim kentten uğurlarken Türk milletinin kurtuluşu için verdiğiniz eşsiz mücadeleye bir kez daha tanıklık ediyoruz. Anadolu'nun her bakımdan güvenli bir yeri olarak işaret ettiğiniz Sivas'ta engin dünya görüşünüz ve kararlı duruşunuzla 108 gün boyunca Milli Mücadele'yi yöneterek manda ve himayeyi reddedip bağımsızlık ateşini burada yaktınız. Cumhuriyetimizin temellerini burada attınız. Bu minvalde Türk istiklaline ve cumhuriyetine sahip çıkmayı onurlu bir vazife olarak görüyor, ilke ve inkılaplarınız ışığında ülkemizi sonsuza kadar yaşatmak, ilimizi daha da müreffeh yarınlara taşımak için büyük gayret ve özveriyle çalışıyoruz."

Tören, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Atatürk Kongre Müzesi önünde devam etti.

Büyük Önder Atatürk'ü canlandıran Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçısı Abdulsamet Sünbül ve il protokolü, müze balkonundan halkı selamladı.

Daha sonra temsili Atatürk ve Rauf Orbay'ı canlandıran tiyatro sanatçısı Emin Köksal Taşçıoğlu'nun o döneme ait bir araca binip Ankara'ya hareket etmesi canlandırıldı.

Törene, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Yılmaz, il protokolünün yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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