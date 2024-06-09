Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü İnebolu'da Başladı - Son Dakika
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Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü İnebolu'da Başladı

Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü İnebolu\'da Başladı

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlenen 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü' başladı. İnebolu Limanı'nda yapılan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği ekipleri zeybek oynadı. İnebolu Belediyesi Heyemola halk oyunları ekibinin gösterisi ve cephanenin kayıklarla karaya çıkarılmasının canlandırıldığı gösteri sunuldu. Yürüyüşe katılanlar Türk bayraklarıyla yürüdü ve konfeti atıldı. Yürüyüş, 12 Haziran'da Kastamonu'da sona erecek.

09.06.2024 14:27
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Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta, bu yıl 18'incisi düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" başladı.

İnebolu Limanı'nda, İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü yıl dönümü kutlamaları ile Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün başlaması dolayısıyla düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği ekipleri zeybek oynadı. Komandoların gösterisi beğeni topladı.

İnebolu Belediyesi Heyemola halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından cephanenin kayıklarla karaya çıkarılmasının canlandırıldığı gösteri sunuldu.

Sahil Güvenlik botu tarafından protokol selamlandı, sonrasında kahramanlık türküleri seslendirildi.

Türk Ocakları önünde başlayan yürüyüşe, vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldı.

Yürüyüşe katılanlara şehir merkezinden geçerken vatandaşlar tarafından konfeti ve çiçekler atıldı.

İstiklal Yolu güzergahında 4 gün sürecek 95 kilometrelik yürüyüş, 12 Haziran Çarşamba günü Kastamonu'da sona erecek.

"Milli Mücadelede silah, cephene ve lojistik hattının en önemlisi İnebolu kıyılarından başlamıştır"

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, programda yaptığı konuşmada, İnebolu'nun tarihi önemine değinerek şunları dile getirdi:

"Vatan savunmasının en değerli örneği olan ve milletimizi kurtuluşa götüren cephane ve lojistik ikmalinin İnebolu Limanı'ndan yurdun dört bir tarafına ulaşmasını sağlayan kahraman Kastamonulu hemşehrilerimiz ile 103 yıl sonra burada birlik olmaktan büyük şeref duyduğumu ifade etmek istiyorum. İstiklal Yolu ülkemizin kurtuluşunda yazılmış kahramanlık destanlarından bir tanesidir. Kastamonu halkının o dönemki zorlu şartlarda ülkemizin düşman işgalinden kurtulmasında ve istiklalin kazanılmasında gösterdiği kahramanlık mücadelesidir. Tüm zor coğrafya ve iklim şartlarını aşarak, her türlü imkansızlığa rağmen genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla verdiği emsalsiz bir vatan savunmasıdır. Milli Mücadelede silah, cephene ve lojistik hattının en önemlisi İnebolu kıyılarından başlamıştır. Bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da' sözünden anlaşılmaktadır."

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise İstiklal Savaşı'nın temelinde İnebolu ve İnebolu'da yanan bağımsızlık ateşi olduğunu belirtti.

İnebolu'nun gösterdiği mücadelenin tarihin altın sayfalarında yerini aldığını ifade eden Ekmekci, "İnebolu kadim bir memleket. Her daim, her devirde adeta bir tek taş, mücevher, göz bebeği ilçemiz. Adı her zaman şanla, kahramanlıkla anılan bir ilçemiz. 103 yıl önceki bağımsızlık ateşinin, bugün her İnebolulunun kalbinde yandığından kimsenin şüphesi yok." diye konuştu.

"Güzergahtan 300 bin ton silah ve mühimmat Ankara'ya ulaştırılmıştır"

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar da İnebolu'nun Türkiye'nin İstiklal Madalyalı tek ilçesi olduğunu hatırlattı.

İnebolu'nun tarihi öneminden bahseden Baycar, "Tarihsel iktisadi değeri gibi birçok özelliği ile bölgemizin en önemli merkezlerinden biri olmuştur. İlçemiz ve ilçe halkı Kurtuluş Savaşı'nın en meşakkatli döneminde milli ordumuzun ekmek ve sudan daha fazla cephane ihtiyacı duyduğu zamanlarda lazım olan silah ve mühimmatları ordumuza ulaştırmıştır. Bugün buradan başlayarak yürüyeceğimiz güzergahtan 300 bin ton silah ve cephane sabah akşam kar kış demeden zorlu şartlarda büyük bir fedakarlık ve gayretle Ankara'ya milli ordumuza ulaştırılmıştır." dedi.

İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner de 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü'nün önemine değindi.

9 Haziran'ın İnebolu halkının şanlı direnişinin yıl dönümü olduğunu söyleyen Uzuner, "İnebolu halkının kahramanlığının tescil edildiği bir gündür. Bugün İnebolu'nun en güzel günüdür. Bugün kahraman dedelerimizin ne kadar şanlı olduklarının tarihin hafızasına kazındığı gündür." diye konuştu.

Prorgama AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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