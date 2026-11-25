TAHRAN, 25 Kasım (Xinhua) -- Tahran Eyaleti Adalet Başkanı Nasır Atebati, ABD ve İsrail'in 12 ve 40 gün süren savaşlarda İran'a karşı işlediği "suçlara" ilişkin 41 dava açtıklarını söyledi.

Atebati salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin şubat ayı sonlarında ülkenin güneyindeki Minab kentinde bulunan bir ilkokulu hedef alarak 168 kişinin ölümüne yol açmasıyla ilgili ceza davasının ilk duruşması sırasında değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre Atebati, ABD'nin mart ayında Hint Okyanusu'nda İran'a ait Dena fırkateynine düzenlediği ve can kayıplarına yol açan saldırı ile ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran eski lideri Ali Hamaney'i ve aile üyelerini öldürmesi gibi konularda ABD'ye dava açıldığını bildirdi.

Atebati, "Düşmanlarımızın işlediği vahşi suçlar nedeniyle derin üzüntü duymaya ve bunlardan etkilenmeye devam etsek de mahkemede hukuka uygun, adil ve güçlü bir yargı süreci yürütülüyor" dedi.

Atebati, söz konusu "suçların" hukuki takibinin yapılması ve sanıkların ve olaya karışan herkesin yargılanmasının sağlanmasının yargının başlıca öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta Tahran'a ve İran'ın diğer kentlerine ortak saldırılar düzenledi. İran ise İsrail'e ve ABD'nin bölgedeki üslerine ve varlıklarına yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenleyerek karşılık verdi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırdı.

İsrail, Haziran 2025'te İran'ın nükleer ve askeri tesislerine sürpriz saldırılar düzenleyerek 12 gün süren savaşı başlatmıştı. Savaş sırasında ABD de İran'ın üç büyük nükleer tesisini bombalamıştı.