Ateşkes ve Filistin Devleti Çağrısı - Son Dakika
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Ateşkes ve Filistin Devleti Çağrısı

Ateşkes ve Filistin Devleti Çağrısı

Dışişleri, Hamas-İsrail ateşkesini memnuniyetle karşıladı ve Filistin müzakerelerine vurgu yaptı.

16.01.2025 00:22
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatının memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, bağımsız ve egemen Filistin Devleti kurulması için barış müzakerelerine başlanması gerektiği vurgulandı.

Bakanlık, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatı dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz. Katar ve Mısır başta olmak üzere, arabulucu ülkelere çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye acil biçimde insani yardım ulaştırılması gerekmektedir. Uluslararası toplum, İsrail'in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır.

Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar, Filistin'e barış gelmesi ve Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliğin sona ermesiyle mümkündür. Bu çerçevede, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine bir an önce başlanmalıdır. Türkiye, önümüzdeki süreçte de Filistin halkına destek olmaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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