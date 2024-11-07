Ateşli Silahlar ve İç Güvenlikte Yeni Düzenleme - Son Dakika
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Ateşli Silahlar ve İç Güvenlikte Yeni Düzenleme

TBMM İçişleri Komisyonu, 46 maddelik iç güvenlik ve ateşli silahlar düzenlemesini görüşmeye başladı.

07.11.2024 19:43
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(TBMM) - TBMM İçişleri Komisyonu'nda, AK Parti'nin ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren 46 maddelik torba kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

TBMM İçişleri Komisyonu'nda, ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren 46 maddelik Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı. Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu başkanlığında toplandı.

Kanun teklifine ilişkin açıklama yapan Komisyon Başkanı Soylu, şunları söyledi:

"Söz konusu kanun teklifiyle İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren ve başta Anayasa Mahkemesi iptalleri sonucunda ortaya çıkan hususlarda bazı değişiklikler yapılmaktadır. Bu çerçevede Dahiliye Memurları, Göç ve Afet Yönetimi, Mülkiye Müfettişliği, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler, Dernekler, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu olmak üzere toplam 17 kanun ve 1 adet KHK'da değişiklik yapılması öngörülmektedir. Teklif kapsamında; kaymakam adaylarının eğitim şartları ve mülkiye müfettişlerinin yetkilerinin belirlenmesi olmak üzere dahiliye memurları kanununda yapılan değişiklikler ile AYM iptal kararları doğrultusunda kaymakam adayları eğitim şartları düzenlenmektedir. Yine en az 3 yıl kaymakamlık yapmış olanlardan bazı görevlere atananların bu görevlerdeki hizmet sürelerinin mülki idare amirliği hizmet sınıfında geçmiş sayılmasına ilişkin hükmün atanılan görevler yönünden kapsamı da genişletilmektedir."

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu ise "Yurdumuzun iç güvenliğini ve asayişini sağlamak, kamu güvenliği ve düzenini muhafaza etmek, suçla etkin bir şekilde mücadele etmek, kaçakçılığı engellemek, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek amacıyla ülkemizde yaşanan toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler göz önüne alınarak İçişleri Bakanlığı'nın görev ve yetkilerinde hukuki düzenleme yapılması hasıl olmuştur. Bu düzenleme ile münferit yollarla temin edilen silah parçalarının birleştirilerek ateşli silah haline getirilmesinin önüne geçilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

AK Parti, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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