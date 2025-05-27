Atina'da Türk Mutfağı Haftası Resepsiyonu - Son Dakika
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Atina'da Türk Mutfağı Haftası Resepsiyonu

Atina\'da Türk Mutfağı Haftası Resepsiyonu
27.05.2025 23:02
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 'Türk Mutfağı Haftası' dolayısıyla düzenlenen resepsiyona yaklaşık 120 davetli katıldı. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Türk mutfağının dünyada önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı ve bu yılki etkinliğin temasının klasik Türk yemekleri olduğunu belirtti. Resepsiyonda, kuru fasulye, pilav, baklava gibi 14 farklı klasik Türk lezzeti misafirlere ikram edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında klasik Türk yemeklerinin tanıtıldığı bir resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ile eşi Hala Erciyes'in ev sahipliği yaptığı, büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinliğe, farklı ülkelerden büyükelçiler, bakanlık yetkilileri ile aralarında gastronomi yazarları ve şeflerin de olduğu Yunan iş, sanat, akademi ve basın camiasından yaklaşık 120 davetli katıldı.

Büyükelçi Erciyes, resepsiyondaki konuşmasında, Türk mutfağının, dünyanın önde gelen mutfakları arasında yer aldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle her sene mayıs ayı sonunda tüm dünyada Türk mutfağının tanıtımının yapıldığına işaret etti.

Bu seneki Türk Mutfağı Haftası'nın temasının Klasik Türk yemekleri olduğuna dikkati çeken Erciyes, resepsiyonda yer alan klasik Türk yemeklerinin Türkiye'de insanları yemek masasında bir araya getiren geleneksel lezzetler olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Erciyes, Osmanlı saray mutfağı ile Türkiye'nin zengin yerel mutfaklarının bir harmonisi olarak tanımladığı Türk mutfağı için, " Orta Asya, Anadolu, Orta Doğu, Akdeniz ve Balkan etkilerinin lezzetli bir karışımı." ifadesini kullandı.

Bu nedenle Yunanistan dahil, Türkiye'ye komşu olan ülkelerin Türk mutfağının klasik lezzetlerine yabancı olmadığını belirten Erciyes, Türk mutfağının sağlıklı, sürdürülebilir, ekolojik özelliklerini ve hiçbir malzemeyi israf etmeyen sıfır atık felsefesini yansıttığını da vurguladı.

Konuşmanın ardından, resepsiyonda Türk mutfağının 14 farklı klasik lezzeti davetlilerin beğenisine sunuldu. İkram edilenler arasında, kuru fasulye, pilav, aşure, muhallebi, baklava, musakka, zeytinyağlı fasulye ve yaprak sarması gibi Türk mutfağının sofraları en sık süsleyen lezzetleri yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atina'da Türk Mutfağı Haftası Resepsiyonu - Son Dakika

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