ATO Başkanı Gürsel Baran, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ni ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ile birlikte Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Baran, "Mesleki eğitimin iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda, teknolojideki gelişmeler de dikkate alınarak verilmesi gerekiyor. Bu açıdan reel sektörün meslek liseleri ile işbirliğini önemsiyoruz" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, MEB Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ile birlikte ATO'nun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) "81 İlde 81 Meslek Lisesi" projesi kapsamında hamiliğini üstlendiği Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni dün ziyaret etti. Baran ve Şamlıoğlu okulun Makine Teknolojisi Metal Teknolojileri Alanı, Motorlu Araçlar Teknolojileri, Plastik Teknolojileri Alanı, Otomotiv Gövde, Temel Elektromanyetik, Hareket Kontrol Sistemleri, Uçak Bakım Alanı, Uçak Bakım, Türk Traktör Laboratuvarı alanlarını ve öğrencilerin uygulamalı eğitim atölyelerini inceleyerek, okulun çalışmaları hakkında Okul Müdürü Barış Bektaş'tan bilgi aldı.

Baran, ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre şu değerlendirmede bulundu:

"Mesleki eğitimin iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda, teknolojideki gelişmeler de dikkate alınarak verilmesi gerekiyor. Bu açıdan reel sektörün meslek liseleri ile işbirliğini önemsiyoruz. Ankara Ticaret Odası olarak Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hamiliğini üstlenmemiz, bugün okulumuza Sayın Bakan Yardımcımız ile ziyaret gerçekleştirmemiz çok kıymetli."

Şamlıoğlu ise, "İnşallah yakın bir zamanda sizlerin de göreceği yeni bir mesleki eğitim yaklaşımını sektöre entegre edecek, sektör içi okul modelleriyle, sanayi bölgeleri içerisinde yapılacak çalışmalarla çocuklarımızın daha nitelikli ortamlarda, daha nitelikli eğitim süreçlerinden geçmesini sağlayacak ve istihdam süreçlerini imkanlı hale getirecek bir mekanizmayı hayata geçireceğiz" dedi.

Ziyarette, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça ve Yasin Özyolu ile ATO Mesleki Eğitim ve Ahilik Özel İhtisas Komisyonu Üyeleri ve MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve ASO I. OSB Başkanı Niyazi Akdaş yer aldı.