AÜB üyesi 15 üniversite Kırşehir'de tanıtıldı - Son Dakika
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AÜB üyesi 15 üniversite Kırşehir'de tanıtıldı

Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB), 15 üniversitenin katılımıyla Kırşehir'de tanıtım programı düzenledi. Programda, gençlerin gelişimleri ve bilgilenmeleri noktasında önemli olan tanıtım stantları yer aldı. Açılış konuşmalarında, öğrencilerin doğru tercihler yapmalarının önemi vurgulandı ve kariyer planlamasının desteklenmesi gerektiği belirtildi. Program, stant alanlarının gezilmesi ve öğrencilerle yapılan sohbetlerle devam etti.

09.05.2024 17:46
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AÜB üyesi 15 üniversite Kırşehir'de tanıtıldı

KIRŞEHİR - Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB); 15 üniversitenin katılımıyla Kırşehir'de tanıtım programı düzenledi.

'Kırşehir'in Yenilikçi Üniversitesi' sloganının kullanıldığı programa Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldrıım Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tokat Gaziosman Paşaa Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ve Ardahan Üniversitesi katıldı. Açılış Programında konuşan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, tanıtım stantlarını gençlerin gelişimleri ve bilgilenmeleri noktasında önemli gördüklerini söyledi. Karahocagil; "Öğrencilerimizin en doğru tercihleri yapmaları gerekiyor. Öğrencilerin doğru tercihlerle hayatlarına yön verecekleri bu dönemde mesleklerle bilgileri almaları ve aldıkları bilgiler çerçevesinde doğru yön çizmeleri gerekir" dedi.

Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise, üniversiteleri tanıtmak kadar öğrencilerin hayatlarına yön vermenin de önemli olduğunu aktardı. Altun konuşmasında; "Kariyer planlamanız için katkıda bulunmak sebebiyle bir araya geldik. Kariyer planlaması önemli bir süreçtir. İnsanın kendisini ve mesleğini sevmesi ve sevdiği meslekle başarılı olması son derece önemli. Siz öğrencilerin başarılı olduğu meslekleri yeteneklerinize göre tercih edebilmeniz bu tür fuarların varlığıyla daha da kolaylaşıyor. Sizlerin bundan sonraki hayatına yön verme anlamında Anadolu Üniversiteler Birliği olarak 15 üniversite 11 farklı ilde tanıtım fuarları gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Açılışın ardından program, stant alanlarının gezilmesi ve öğrencilerle yapılan sohbetle devam etti.

Kaynak: İHA

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