Avcılar Belediyesi \'Mahalle Hizmet Seferberliği\'ne Yeşilkent Mahallesi\'nde devam ediyor

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(İSTANBUL) - Avcılar Belediyesi'nin başlattığı 'Mahalle Hizmet Seferberliği'nin ikinci adresi Yeşilkent Mahallesi oldu.

Avcılar' Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın ilçenin 10 mahallesinde başlattığı hizmet seferberliği devam ediyor. Fen İşleri'den Temizlik İşleri'ne, Park ve Bahçeler'den Veterinerlik İşleri'ne kadar 20 araç ve 53 personelle oluşturulan çözüm ekibinin adresi Üniversite Mahallesi'nin ardından Yeşilkent oldu.

Sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan ekipler, temizlikten yolların bakım onarımına, ilaçlamadan yeşil alan ve parkların düzenlemesine kadar sokak sokak dolaşarak mahallenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

ÇAYKARA SORUNLARI DİNLEDİ

Başkan Utku Caner Çaykara da Yeşilkent Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde takip etti.

Esnaf ve vatandaşların taleplerini tek tek dinleyen Çaykara, "Tüm birimlerimizle beraber başlattığımız hizmet seferberliği için bugün Yeşilkent Mahallemizdeyiz. Ekiplerimizle birlikte mahallemizi sokak sokak dolaşıyor, tespit ettiğimiz sorunları çözüme kavuşturuyoruz. Avcılarımızı yaşamın merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.