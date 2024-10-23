Avcılar'da oturan Y.K., 30 Haziran Pazar günü Firuzköy Bulvarı'nda 34 PV 1265 plakalı otomobille drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Y.K. drift yaptığı görüntüleri ise, 19 Ekim Cumartesi günü sosyal medya hesabından paylaştı.Görüntüleri takip eden polis ekipleri araç sürücüsünün Y.K. olduğunu tespit etti. Sürücü Y.K.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Drift yapmak' ve 'Tescilli aracı plakasız kullanmak' suçundan toplam 43 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden işlem başlatılan sürücü Firuzköy'deki Şehit Ilgız Aykutlu Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da drift yapıp 4 ay sonra paylaştı; cezadan kurtulamadı - Son Dakika
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