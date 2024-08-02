Avcılar'da İmalathane Yangını: İş Yeri Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avcılar'da İmalathane Yangını: İş Yeri Kontrol Altına Alındı

Avcılar\'da İmalathane Yangını: İş Yeri Kontrol Altına Alındı

İstanbul Avcılar'da bulunan bir imalathanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 8 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın, zemin katındaki elektrik panosu üreten iş yerinden başladı ve kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın sonucunda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, iş yerlerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.08.2024 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oğuzhan CİN - Veysel TİMDU - İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da içinde çeşitli iş yerlerinin bulunduğu 3 katlı binanın zemin katındaki elektrik panosu üreten imalathanede yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi'nde bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinde çıktı. İçerisinde çeşitli firmaların bulunduğu binanın, zemin katındaki elektrik panosu üretilen iş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, alevler üst katta bulunan mobilya ve yatak üretimi yapan iş yerine de sıçradı.

"ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKTIĞI SÖYLENİYOR"

Mobilya fabrikasında çalışan Gürsel Bozkurt, "Beni iş verenim Atalay bey aradı. 'Elektrik panosu üreten fabrikada yangın çıkmış, gel' dedi. Yangının oradan başladığını söyledi. Ben de acele bir şekilde gittim. Geldiğimde bizim fabrikaya sıçramıştı. Bizim fabrikamız mobilya fabrikası, gördüğünüz gibi şu anda yanıyor" ifadelerini kullandı. Görgü tanığı Berhudan Adıbelli ise, "Aşağısı pano üretim atölyesi, üst kat da mobilya, MDF ve yatak üzerine kurulu. Güvenlik arıyor ve aşağıdaki elektrik panosundan çıktığını söylüyor yangının. Yangın şu anda aşağıdan başlayıp bütün bölgeyi kapladı. Hala devam ediyor, bu yangın sabaha kadar sürer. Burası ortalama 7 bin ile 10 bin metrekare arasında bir yer" diye konuştu.

8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, bina içerisinde bulunan iş yerlerinde büyük çapta hasar meydana geldi.İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken, yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İstanbul, İtfaiye, Avcılar, İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da İmalathane Yangını: İş Yeri Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:45 Instagram’ın kapatılması ortalığı karıştırdı Anayasa Mahkemesi’nin sitesine de erişilemiyor Instagram'ın kapatılması ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi'nin sitesine de erişilemiyor
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
08:34 Ankara’daki rehine takası dünyayı salladı Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
06:17 Cenazesi Doha’ya getirilen Haniye’nin eşi Ümmü Abdusselam’dan duygusal veda Cenazesi Doha'ya getirilen Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam'dan duygusal veda
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
08:01 Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna dahil oluyor Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor
07:47 Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık
07:14 İletişim Başkanı sinyali vermişti BTK’dan Instagram’a erişim engeli İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 11:51:20. #1.11#
SON DAKİKA: Avcılar'da İmalathane Yangını: İş Yeri Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement