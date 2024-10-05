Avcılar\'da Kaçırılan Araçla Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

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AVCILAR'da Darwich Nassım adlı şüpheli galeriden çaldığı ciple araçlara çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi. 14 aracın hasar gördüğü olayda 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Yıldıray Erol kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, şüpheli ise 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Cihangir Mahallesi'ndeki bir otomobil galerisine dün saat 15.40 sıralarında giden Fas uyruklu ABD vatandaşı Darwich Nassım (36), 'Deneme sürüşü' yapma bahanesiyle bindiği ciple kaçtı. D-100 yan yolda araçlara çarparak ilerleyen Nassım, Avcılar Merkez Metrobüs Durağının hemen yakınında önündeki araçlara da çarptı ve kendisini engellemek isteyenlerin üzerine sürdü. Olayda, aralarında motosikletlerin de bulunduğu 14 araç hasar gördü, H.K.A., A.S., Y.A. ve Yıldıray Erol (40) ise yaralandı. Şüpheli Yenibosna'da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldıray Erol, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli 'kasten öldürme' suçundan bu sabah adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şüphelinin 8 Ağustos tarihinde Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.