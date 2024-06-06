Avcılar'da sahte zabıta iş yeri sahibini dolandırdı - Son Dakika
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Avcılar'da sahte zabıta iş yeri sahibini dolandırdı

Avcılar\'da sahte zabıta iş yeri sahibini dolandırdı

Avcılar'da bir iş yeri sahibini dolandıran sahte zabıta, polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı, iş yerinde denetim yapacağını söyleyerek market sahibinden para aldıktan sonra olay yerinden uzaklaşmıştı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, zanlının kimliğini tespit ederek gözaltına aldı.

06.06.2024 16:10
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Avcılar'da, iş yeri sahibini dolandıran sahte zabıta gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir markete 26 Mayıs'ta zabıta kılığında gelen kişi, iş yerinde denetim yapacağını söyledi.

Şüpheli, H.H.A'ya iş yerindeki iki yangın tüpünün boş olduğunu ileri sürerek 3 bin lira ceza keseceğini belirtti.

Sahte makbuz karşılığında market sahibinden parayı alan zanlı, ardından olay yerinden uzaklaştı.

İş yeri sahibi H.H.A, esnaf arkadaşlarına sahte makbuzu göstermesi üzerine dolandırıldığını anladı.

Esnafın şikayette bulunması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, zanlının O.M. olduğunu belirledi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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