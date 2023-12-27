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Avcılar'da temizlik işçisine saldırı protesto edildi - Son Dakika
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Avcılar'da temizlik işçisine saldırı protesto edildi

Avcılar Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Burak Özdemir'in görevini yaparken bir otomobil sürücüsünün saldırısına uğraması, Belediye-İş Sendikası üyeleri tarafından protesto edildi. İşçiler, Marmara Caddesi'ndeki deprem anıtının önünde toplanarak saldırıyı kınadı. Sendika başkanı, işçilerin zorlu şartlarda çalıştığını ve saldırılara maruz kaldıklarını belirtti.

Avcılar\'da temizlik işçisine saldırı protesto edildi
27.12.2023 - 14:42,  Güncelleme: 14:48
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Avcılar'da temizlik işçisinin görevini yaptığı sırada yumruklu saldırıya uğraması protesto edildi.

Belediye-İş Sendikasına bağlı işçiler, Avcılar Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Burak Özdemir'in dün Merkez Mahallesi Menekşe Sokak'ta yerdeki kabloları topladığı esnada, bir otomobil sürücüsünün yumruklu saldırısına uğramasını protesto etmek amacıyla Marmara Caddesi'ndeki deprem anıtının önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, işçilerin zorlu şartlarda herkesin iğrendiği çöpleri elleriyle topladıklarını, her türlü meslek hastalığıyla karşı karşıya kalarak hizmet ettiklerini söyledi.

Doğan, insanların salgın hastalıklardan korunması için çok sayıda arkadaşlarını kaybettiklerini belirterek, karşılığında teşekkür beklerken saldırılara, darplara ve hakaretlere maruz kaldıklarını dile getirdi.

Belediye yönetiminden çalışanların şartlarının iyileştirilmesini talep eden Doğan, "Aldığımız ücretlerin insanca bir ücret olması, çalışma koşullarının ve imkanlarının iyileştirilmesi, düzenlenmesi, iş ve can güvenliği tedbirlerinin alınması işverenin görevi ve sorumluluğu altındadır." ifadelerini kullandı.

Tedavisi için hastaneye kaldırılan Özdemir'in saldırıya uğradığı anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntüde, çöp kamyonundan inerek yolun kenarındaki kabloları toplamaya çalışan Özdemir'e yanına gelen bir kişinin tekme ve yumruk atması yer aldı.

Kaynak: AA
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