Avcılığın Gençler Üzerindeki Olumlu Etkisi

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada avcılık ve atıcılık sporunun gençler üzerindeki "olumlu etkilerine" de değinmek istediğini belirtti ve "Bilinçli ve kurallara uygun yapılan avcılık ile sportif atıcılığın" yalnızca bir hobi olmadığını, disiplin, sorumluluk ve karakter gelişimini sağlayan faaliyetler olduğunu savundu. Fendoğlu, "Hedefe odaklanmak, nefes kontrolü sağlamak ve doğru zamanda doğru kararı vermek gençlerin zihinsel kontrol becerilerini geliştirir. Bu beceriler eğitim hayatına ve mesleki başarıya doğrudan yansır. İkincisi; doğa bilinci ve çevre sorumluluğu oluşturur. Bilinçli avcılık doğayı tanımayı, ekosistemi anlamayı ve sürdürülebilirliği öğretir. Gençler yaban hayatını tanıdıkça, doğaya zarar vermek yerine onu koruma bilinci geliştirir. Kontrollü avcılık bir çok ülkede yaban hayatı yönetmeliğinin bir parçasıdır. Doğa koruma fonlarının önemli bir kaynağıdır. Üçüncüsü; özgüven ve sorumluluk duygusu kazandırır. Silah ve ekipman kullanımı yüksek sorumluluk gerektirir. Güvenlik kurallarına uyma alışkanlığı gençlere hayatın diğer alanlarında da bilinçli davranma kültürü kazandırır" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, kanun teklifinin 18-30'uncu maddelerini kapsayan ikinci bölümünde konuştu.

Kanun teklifine ilişkin değerlendirmesinde av turizminin ekonomik boyutuna değinen Fendoğlu, "Bugün sizlere Türkiye'de av turizminin mevcut durumu, ekonomik büyüklüğü ve potansiyel katkıları hakkında kısa bir değerlendirme sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Dünyadaki tabloya işaret eden Fendoğlu, Amerika kıtasında yaklaşık 16 milyon avcı bulunduğunu ve sektörün 100 milyar dolarlık gelir ürettiğini, Avrupa'da ise yaklaşık 9 milyon avcının dahil olduğu av turizminin 20–30 milyar avro ekonomik hacim oluşturduğunu belirtti.

Türkiye'de 246 binin üzerinde kayıtlı avcı bulunduğunu aktaran Fendoğlu, "2025 yılında 389 bin 16 avcı harç ödemiş ve yaklaşık 681 milyon ile 1 milyar TL arasında gelir elde edilmiştir. Bu gelirin yüzde 30'u doğrudan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılmıştır" dedi. Avlanma izin pullarının da bütçeye katkı sağladığını kaydetti.

Teklifte, mevcut düzenlemede süresiz iptal edilen avcılık belgelerine ilişkin değişiklik öngörüldüğünü belirten Fendoğlu, "Teklif ile belirli şartların sağlanması, eğitim alınması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi objektif kriterler çerçevesinde bu kişilere yeniden belge alma imkanı tanınmaktadır. Böylece kayıt dışılığın azaltılması ve sistem içine yeniden dahil edilmeleri hedeflenmektedir" dedi.

"Anadolu yaban keçisi, kızıl geyik, karaca ve yaban domuzu gibi türler uluslararası av turizmi açısından dikkat çekmektedir"

MHP'li Fendoğlu, "Türkiye, coğrafi konumu ve biyolojik çeşitliliği sayesinde Avrupa ile Asya arasında önemli bir yaban hayatı koridorudur. Özellikle Anadolu yaban keçisi, kızıl geyik, karaca ve yaban domuzu gibi türler uluslararası av turizmi açısından dikkat çekmektedir. Bu faaliyetler Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından kota sistemi ve sıkı denetim mekanizmalarıyla yürütülmektedir" diye konuştu.

"Av turizminin Türkiye ekonomisine katkısının 30–50 milyon dolar seviyelerine ulaşabileceği tahmin edilmektedir"

Türkiye'de av turizminde yıllık yabancı avcı sayısının genellikle bin ile bin 500 kişi arasında olduğunu, bu sayının Avrupa ve Amerika kıtasındaki gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça düşük olduğunu söyleyen Fendoğlu, "Resmi açıklamalara göre av turizminden elde edilen doğrudan gelir yıllık yaklaşık 15–20 milyon ABD dolarıdır. Bu rakam avlanma izin bedelleri, rehberlik hizmetleri ve resmi harç gelirlerini kapsamaktadır. Ancak burada önemli bir husus vardır: Av turizminin gerçek ekonomik etkisi yalnızca izin bedellerinden ibaret değildir. Konaklama, ulaşım, tercümanlık, kırsal rehberlik, araç kiralama ve yerel tedarik zinciri harcamaları da dahil edildiğinde ekonomiye etkisi çok daha yüksek olmaktadır. Çarpan etkisi hesaba katıldığında av turizminin Türkiye ekonomisine katkısının 30–50 milyon dolar seviyelerine ulaşabileceği tahmin edilmektedir. Özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz kırsal bölgelerinde; yerel rehberler için istihdam, konaklama tesisleri için sezon dışı doluluk, köy ekonomileri için doğrudan gelir ve kaçak avcılıkla mücadelede yerel sahiplenme gibi önemli faydalar sağlanmaktadır. Bu durum av turizmini yalnızca bir gelir kalemi olmaktan çıkarıp aynı zamanda bir kırsal kalkınma aracı haline getirmektedir" ifadelerini kullandı.

"Yüksek gelir grubuna yönelik butik av organizasyonlarının geliştirilmesi halinde gelirlerin orta vadede iki katına çıkma potansiyeli bulunmakta"

Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye'nin av turizmi gelirinin henüz sınırlı seviyede kaldığını ancak tür çeşitliliği ve trofe kalitesi açısından Türkiye'nin özellikle Orta Avrupa ve İskandinav ülkelerinden gelen avcılar için "cazip bir destinasyon" olduğunu söyleyen Fendoğlu, "Tanıtım faaliyetlerinin artırılması, uluslararası sertifikasyon ve sürdürülebilirlik standartlarının güçlendirilmesi, yüksek gelir grubuna yönelik butik av organizasyonlarının geliştirilmesi halinde gelirlerin orta vadede iki katına çıkma potansiyeli bulunmaktadır. Av turizminin sürdürülebilir olması kritik öneme sahiptir. Kota sistemi, bilimsel envanter çalışmaları ve denetim mekanizmaları sayesinde popülasyon dengesi korunmakta, kaçak avcılığın önüne geçilmektedir. Doğru yönetilen av turizmi doğaya zarar veren değil, tam tersine doğayı korumaya katkı sağlayan bir model olabilir" dedi.

Konuşmasında avcılık ve atıcılık sporunun gençler üzerindeki "olumlu etkilerine" de değinmek istediğini belirten Fendoğlu, "bilinçli ve kurallara uygun yapılan avcılık ile sportif atıcılığın" yalnızca bir hobi olmadığını, disiplin, sorumluluk ve karakter gelişimini sağlayan faaliyetler olduğunu savundu.

"Özgüven ve sorumluluk duygusu kazandırır"

Fendoğlu, "Birincisi; disiplin ve odaklanma kazandırır. Atıcılık sporu dikkat, sabır ve konsantrasyon gerektirir. Hedefe odaklanmak, nefes kontrolü sağlamak ve doğru zamanda doğru kararı vermek gençlerin zihinsel kontrol becerilerini geliştirir. Bu beceriler eğitim hayatına ve mesleki başarıya doğrudan yansır. İkincisi; doğa bilinci ve çevre sorumluluğu oluşturur. Bilinçli avcılık doğayı tanımayı, ekosistemi anlamayı ve sürdürülebilirliği öğretir. Gençler yaban hayatını tanıdıkca, doğaya zarar vermek yerine onu koruma bilinci geliştirir. Kontrollü avcılık bir çok ülkede yaban hayatı yönetmeliğinin bir parçasıdır. Doğa koruma fonlarının önemli bir kaynağıdır. Üçüncüsü; özgüven ve sorumluluk duygusu kazandırır. Silah ve ekipman kullanımı yüksek sorumluluk gerektirir. Güvenlik kurallarına uyma alışkanlığı gençlere hayatın diğer alanlarında da bilinçli davranma kültürü kazandırır..." diye konuştu.

