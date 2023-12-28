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AVF, Türkiye'deki cemevlerinde şehit askerler için dua okuttu - Son Dakika
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AVF, Türkiye'deki cemevlerinde şehit askerler için dua okuttu

Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF), Ankara'nın Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Dergahı ve Türbesi'nde, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 12 asker için dua okuttu. Hüseyin Gazi Dergahı Dedesi İbrahim Güzel, Hüseyin Gazi Vakfı ve Alevi vakıfları adına, Türkiye genelindeki cemevlerinde bu akşam dualar edildiğini belirtti. Şehitler için dua edildikten sonra lokma dağıtıldı.

AVF, Türkiye\'deki cemevlerinde şehit askerler için dua okuttu
28.12.2023 - 19:40,
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Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF), şehit askerler için Türkiye'deki cemevlerinde dua okuttu.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Dergahı ve Türbesi'nde, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 12 asker için dua okundu.

Dua öncesi açıklama yapan Hüseyin Gazi Dergahı Dedesi İbrahim Güzel, Hüseyin Gazi Vakfı ve Alevi vakıfları adına, Türkiye genelindeki cemevlerinde bu akşam dualar edildiğini söyledi.

Şehit 12 askerin isimlerini okuyan Güzel, Hüseyin Gazi'nin türbesi başında dua etti. Duanın ardından şehitler için lokma dağıtıldı.

Kaynak: AA
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İnsan Hakları, Terör, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AVF, Türkiye'deki cemevlerinde şehit askerler için dua okuttu - Son Dakika
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