AVF, Türkiye\'deki cemevlerinde şehit askerler için dua okuttu

Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF), şehit askerler için Türkiye'deki cemevlerinde dua okuttu.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Dergahı ve Türbesi'nde, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 12 asker için dua okundu.

Dua öncesi açıklama yapan Hüseyin Gazi Dergahı Dedesi İbrahim Güzel, Hüseyin Gazi Vakfı ve Alevi vakıfları adına, Türkiye genelindeki cemevlerinde bu akşam dualar edildiğini söyledi.

Şehit 12 askerin isimlerini okuyan Güzel, Hüseyin Gazi'nin türbesi başında dua etti. Duanın ardından şehitler için lokma dağıtıldı.