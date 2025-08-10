AVM\'deki Deprem Panik Anları

DEPREM SIRASINDA AVM'DEKİ PANİK KAMERADA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi. Bir vatandaş, İzmir'de alışveriş merkezinde deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anlarını saniye saniye cep telefonuyla kayda aldı.

Öte yandan Karabağlar ilçesinde deprem anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, evdeki eşyaların sallandığı ve içeride bulunan bir kişinin korku dolu anlar yaşadığı görülüyor.