Avrasyacılık Vizyonu Toplantısı

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Başkentte, "Avrasyacılık: Ortak Vizyon" konulu yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

Ankara Üniversitesinde düzenlenen toplantıya Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda uzman katıldı.

Toplantı kapsamında aynı isimli kitap da tanıtıldı.

Ayrıca uluslararası sistemde Avrasya'nın konumuna ilişkin tespitler yapıldı.

Ünüvar, burada yaptığı konuşmada, Avrasya'nın coğrafi ve siyasi anlamda önemli bir alan olduğuna işaret etti.

Bu durumun asırlara dayalı bir sistemin sonucu olduğunu dile getiren Ünüvar, Avrasya'nın önemli bir mücadele alanı olduğunu belirterek, kaynaklar açısından da önemine değindi.

Büyükelçi Yerhov da Avrasya halklarının ortak bir geçmişe sahip olduğunun altını çizerek, ortak bir gelecek etrafında birleşme temennisini dile getirdi. Yerhov, ortak bölgenin Avrasya bölgesinde entegrasyonunun oluşturulma çabalarına da vurgu yaptı.

Büyükelçi Rıbak ise Türkiye'nin hem Asyalı hem Avrupalı özelliğe sahip olduğuna işaret etti.

Etkinlik, Rus ve Türk araştırmacıların sunumlarıyla devam etti.