Avrupa Birliği Öğrencileri Beykoz Belediyesi'ni Ziyaret Etti

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(İSTANBUL)- Pacem Uluslararası Gençlik Derneği, Avrupa Birliği(AB) ülkelerinden gelen 44 Erasmus öğrencisiyle birlikte Beykoz Belediyesi'ni ziyaret etti. Çevre ve sürdürülebilir kalkınma konusunda bilgiler alan öğrenciler, gençlik projeleri ve işbirliği fırsatları hakkında görüşmeler yaptı.

Pacem Gençlik Derneği, 'Yeşil Ufuk' projesi kapsamında Avrupalı öğrenciler ile birlikte Beykoz Belediyesi'ni ziyaret etti. Türkiye, Romanya, Estonya, Bulgaristan, Ukrayna'dan gelen 44 üniversite öğrencisi, Beykoz ve yerel yönetimler hakkında bilgiler edindi. Üniversiteliler, gençlik projeleri ve işbirliği fırsatları hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Toplantıya Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Taner Aksu ile birlikte ilgili müdürler katıldı. Belediye yetkilileriyle birlikte kahvaltı yapan öğrenciler, Beykoz Belediyesi'nin faaliyetleri ve Erasmus+ programı hakkında bilgiler aldı. Sürdürülebilirlik ve iklim krizi üzerine sunumlar yapılan toplantının ardından, gençler İstanbul Boğazı'nda Beykoz Belediyesi'nin kano etkinliğine katıldı.

İstanbul Boğazı'nda tüplü dalışla su altı kirliliği incelemeleri, geri dönüşüm merkezleri ziyareti ile çeşitli kültürel aktiviteler içeren projeyle; gençlerin çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularında bilinçlendirilmesi ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunulması amaçlanıyor.