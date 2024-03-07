Avrupa Birliği Ülkeleri Fosil Yakıtları 2035'e Kadar Kademeli Olarak Kaldırmayı Taahhüt Etti

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Avrupa Birliği'nin (AB) elektrik üretim kapasitesinin yüzde 60'tan fazlasını karşılayan 10 ülke, 2035 yılına kadar veya daha erken bir tarihte elektrik sisteminden fosil yakıtları çıkarmayı taahhüt etti.

Fosil Yakıtların Ötesi (Beyond Fossil Fuels) isimli sivil toplum kuruluşu, 2035 yılına kadar fosil yakıtların Avrupa elektrik sektöründen aşamalı olarak çıkarılarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik "Hükümetlerin 2035 Taahhüt İzleme Sayacı" hizmetini devreye aldı.

Buna göre, Avusturya, Danimarka, Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya ve Hollanda, Litvanya ve Lüksemburg, 2035'e kadar elektrik sisteminden fosil yakıtları çıkarmak için taahhüt verdi.

Fosil Yakıtların Ötesi kampanyacısı Tara Connolly, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Birçok Avrupa hükümetinin 2035 yılına kadar elektrik sektörüne dair taahhütlerde bulunarak fosilsiz bir çağ başlatma arzusu cesaret verici. Şimdi daha fazla hükümetin aynı şeyi yapması gerekiyor. Ancak 2035 tarihini belirlemek işin sadece bir parçası. Hükümetlerin kömür ve gazı tamamen ortadan kaldırma ve bunların yerine tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarını ikame etme taahhütlerini açıkça ortaya koymaları gerekiyor." dedi.

Hükümetlerin elektrik sektörüne yönelik taahhütlerinin, bir ülkenin iklim eyleminin yönü hakkında endüstriye ve yatırımcılara net bir sinyal gönderdiği için çok önemli olduğunu vurgulayan Connolly, "Öngörülemez küresel fosil yakıt piyasalarının pençesinden kurtulmak ve elektrik sistemlerimizi insanlara ve gezegene hizmet edecek şekilde şekillendirmek için sürdürülebilir bir elektrik sistemi kurma niyetimizi açıkça ortaya koymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) göre, Avrupa ülkelerinin, Paris Anlaşması'nın 1,5 santigrat hedefine uyum sağlamak için 2035 yılına kadar elektrik sektörlerini karbonsuzlaştırması gerekiyor.

Avusturya, Danimarka, Litvanya ve Lüksemburg, AB elektrik sektörünün yüzde 4,6'sını; Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya ve Hollanda yüzde 57,4'ünü oluşturuyor. Portekiz, Romanya ve İsveç ise yüzde 9,1'lik paya sahip.