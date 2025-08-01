Avrupa'da Orman Yangınları Tehlikesi Artıyor - Son Dakika
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Avrupa'da Orman Yangınları Tehlikesi Artıyor

01.08.2025 12:31
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Akdeniz çevresindeki ülkelerde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor; Portekiz ve İspanya'da yangınlar devam ediyor.

Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler başta olmak üzere, Avrupa'nın bazı bölgelerinde yüksek hava sıcaklıkları etkisini sürdürürken birçok ülke orman yangınları veya riskleriyle mücadeleye devam ediyor.

Portekiz ulusal basınında yer alan haberlere göre, ülke genelinde yaklaşık 2 bin itfaiye personeli aktif olarak yangınlarla mücadele ediyor.

Yetkililer, Ponte da Barca'daki yangının kontrol altına alınamadığını ve bölgeden onlarca kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Ponte da Barca Belediye Başkanı Augusto Marinho, Portekiz devlet televizyonu RTP'ye yaptığı açıklamada, yangında en az 19 kişinin yaralandığını açıkladı.

Marinho, çalışmaların sürdüğünü ve durumun çok tehlikeli olduğunu vurguladı.

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsünce (IPMA) paylaşılan verilerde, ülke genelinde 6 Ağustos'a kadar oldukça şiddetli bir sıcak hava dalgası öngörülürken en yüksek sıcaklıkların 36 ila 44 derece arasında değişeceği belirtildi.

İspanya'da Las Hurdes bölgesindeki yangın, ekiplerin dün gece de devam eden müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Ancak son günlerde ülkenin birçok bölgesinde çıkan yangınların yeniden alevlenmemesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Bulgaristan'da ise son 24 saat içinde 60 noktada çıkan küçük çaplı yangına müdahale edildi.

Avrupa'da yaklaşık 292 bin hektar alan kül oldu

Akdeniz'e kıyı ülkeler başta olmak üzere Avrupa'nın bazı bölgelerinde orman yangınları riskinin gelecek günlerde de devam edeceği uyarısı yapılıyor.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) ve Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, 2025'in başından bu yana Avrupa'da 1339 yangın tespit edildi. Bu sayı, geçen yılın aynı döneminde 900'dü.

Bu yıl içinde Avrupa'da yaklaşık 292 bin hektar alan orman yangınları sonucu kül olurken geçen yılın aynı döneminde bu sayı yaklaşık 139 bin hektardı.

Birçok ülke, yangın riskinde "çok aşırı" seviyede yer alıyor

Yangın Hava Durumu Endeksi (FWI) tarafından 28 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde oluşturulan yangın riski haritasında, çok sayıda ülke "çok aşırı", "aşırı", "çok yüksek" ve "yüksek" risk seviyelerini gösteren kırmızı tonlarla belirtildi.

Harita verilerinde, İtalya'nın güneyi, Balkanlar, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'de yangın riskinin azalacağı ancak yer yer "aşırı" veya "çok aşırı" seviyenin görüleceği öngörülüyor.

Finlandiya'nın doğusu, Portekiz, İspanya ve Fransa'nın güneyinde de yangın riskinin artması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avrupa'da Orman Yangınları Tehlikesi Artıyor - Son Dakika

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