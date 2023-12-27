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Avrupa'da terör örgütü PKK'ya eleman kazandırıp Irak'a geçen kişi teslim oldu - Son Dakika
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Avrupa'da terör örgütü PKK'ya eleman kazandırıp Irak'a geçen kişi teslim oldu

Çalışmak için gittiği Avrupa'da terör örgütü PKK'ya eleman kazandıran kişiler tarafından kandırılarak, bir süre eğitim aldıktan sonra Irak'a geçen M.A. hem ailesinin hem de Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çabaları sonucu Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelerek teslim oldu. M.A. ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakılarak, ailesiyle buluşması sağlandı.

27.12.2023 - 10:10,
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Çalışmak için gittiği Avrupa'da terör örgütü PKK'ya eleman kazandıran kişiler tarafından kandırılarak, bir süre eğitim aldıktan sonra Irak'a geçen M.A. hem ailesinin hem de Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çabaları sonucu Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelerek teslim oldu. M.A. ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakılarak, ailesiyle buluşması sağlandı.

ŞIRNAK,(DHA)-

Avrupa\'da terör örgütü PKK\'ya eleman kazandırıp Irak\'a geçen kişi teslim oldu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Avrupa'da terör örgütü PKK'ya eleman kazandırıp Irak'a geçen kişi teslim oldu - Son Dakika
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