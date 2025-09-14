Avrupa Hareketlilik Haftası'nın Türkiye Ayağı, Eskişehir'den Başlıyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi, 16-22 Eylül 2025 tarihleri arasında kutlanacak Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bu yıl "Herkes için Hareketlilik" temasıyla önemli bir farkındalık çalışmasına imza atacak. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) de bu yılki etkinliklerin startını Eskişehir'den vererek, şehri kampanyanın merkezi haline getirecek.

Avrupa Komisyonu tarafından sürdürülebilir kentsel hareketliliğe dikkati çekmek amacıyla yürütülen farkındalık kampanyaso Avrupa Hareketlilik Haftası, 2025 temasıyla herkesi her yolculuğu yeniden düşünmeye ve ulaşımda eşitliği sağlamaya davet ediyor. Etkinlikler kapsamında Eskişehir'de; sosyal eşitlik, yol güvenliği, gürültü ve hava kirliliğinin azaltılması ile kent yaşam kalitesinin artırılması konularına odaklanılacak.

"Herkes için Hareketlilik" teması doğrultusunda, yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, fiziksel yeterlilik ya da yaşadığı yer fark etmeksizin herkesin güvenli, ekonomik, erişilebilir ve çevre dostu ulaşım hakkına sahip olması gerektiği vurgulanacak.

Uzmanlar, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de birçok insanın yüksek ulaşım maliyetleri ya da yetersiz ulaşım altyapısı nedeniyle iş, eğitim ve temel hizmetlere erişimde zorluk yaşadığına dikkati çekiyor. Bu durum "ulaşım yoksulluğu" olarak tanımlanıyor ve Avrupa Hareketlilik Haftası bu sorunun görünür kılınması açısından da büyük önem taşıyor.

Hafta boyunca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlikler arasında bisiklet turları, yürüyüş etkinlikleri, erişilebilir ulaşım araçlarının tanıtımı, farkındalık atölyeleri ve çeşitli toplumsal bilgilendirme faaliyetleri yer alacak. Ayrıca kentte "arabasız gün" uygulaması ile motorlu taşıt trafiği belirli alanlarda sınırlandırılarak, yayalar ve bisikletlilere öncelik tanınacak.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın dört temel ilkesi de şunlar:

-Tasarımda evrensellik: Her vatandaşın ulaşım hizmetlerinden eşit şekilde faydalanabilmesi için duraklar ve araçlar engelsiz hale getirilmeli, dijital uygulamalar herkes için erişilebilir olmalıdır.

-Seçeneklerin çeşitliliği ve güvenilirlik: Ulaşımda tek tipe dayalı sistemlerin yerine entegre ve çeşitli ulaşım modelleri benimsenmelidir. Bisiklet ve yaya yollarının güvenliği de bu anlayışın önemli bir parçasıdır.

-Topluluk temelli katılım: Ulaşımla ilgili kararlarda vatandaşların ve sivil toplumun sürece katılımı sağlanmalı; kapsayıcı yönetim anlayışı ön planda olmalıdır.

-Coğrafi iş birliği: Ulaşım sadece şehir merkezlerinde değil, ilçeler ve yakın bölgeler arasında da kolaylaştırılmalıdır.

Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla yapılacak etkinlikler ise şöyle:

"Açılış programı"

16 Eylül Salı günü saat 09.30'da Ulus Anıtı'nda Avrupa Hareketlilik Haftası açılış töreni gerçekleştirilecek.

"Bisikleti Hatırlatma"

17 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl şehrimize kazandırılan Velespit Parkı'nda bisiklet sürmeyi hatırlatma eğitimleri düzenlenecek.

"Bisiklete ilk adım atölyesi"

Yine aynı gün Tepebaşı Belediyesi tarafından saat 10.00 ve 17.00 saatleri arasında Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda bisiklete ilk adım atölyesi düzenlenecek.

"Mobility for Everyone"

17 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da Odunpazarı Belediyesi tarafından belediyeye bağlı gündüz bakım evi kreşlerinde eğitim gören minikler, "Mobility for Everyone" temasıyla Kent Ormanı'nda doğayla buluşacak.

"Çalıştay günü"

18 Eylül Perşembe günü 10.00-17.00 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi ortaklığıyla çalıştay düzenlenecek. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşecek çalıştayda kentsel hareketlilik ve sürdürülebilir elektrifikasyon düzenlenecek. Fark Labs Kurucusu Ahu Serter'in yapacağı "Şehirde Dönüşüm e-mobilite ve Gelecek" başlıklı panelde Başkan Ünlüce açılış konuşmasını yapacak.

"Okul günü"

19 Eylül Cuma günü saat 10.30'da Aktif Yaşam Parkı'nda çocuklara bisiklet sürme eğitimi verilecek.

"Aktif gün"

20 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Haller Gençlik Merkezi'nde sürdürülebilir hareketlilik oryantiringi düzenlenecek. Haller Gençlik Merkezi'nden başlayıp şehrin dört bir yanına yayılan hareketlilik oryantiringi düzenlenecek. Katılımcılar yürüyerek, toplu taşıma ve bisikleti kullanarak etkinliği tamamlayacak.

"Bisiklet korteji"

21 Eylül Pazar günü saat 14.00'de Odunpazarı Meydanı'ndan bisiklet korteji düzenlenecek. Kortej belirlenen güzergah üzerinden saat 15.00'de Velespit Parkı'na ulaşacak. Eskişehir'de birçok sivil toplum kuruluşunun destek vereceği kortejde vatandaşlar pedallayarak hareketli yaşama dikkat çekecek.

"Yeşil Maç"

21 Eylül Pazar günü Yeşil Maç etkinliği 16.00'da Sazova Parkı girişinde düzenlenecek. Spor alanında vatandaşlara yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek. Aktivitelerin sona ermesinin ardından bisikletlilerle birlikte Eskişehirspor maçına gidilecek.

"Arabasız Caddeler"

21 Eylül Pazar günü Huzur Mahallesi Ali Rıza Efendi Bulvarı ve Uluönder Mahallesi Sivas Kongresi Bulvarı trafiğe kapatılacak. Trafiksiz bir gün yaşanacak.

"Arabasız Caddeler etkinliği iki gün sürecek"

22 Eylül Pazartesi günü arabasız gün etkinliği bu kez şehrin en özel noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı'nda yapılacak. Dr. Sadık Ahmet Bulvarı ve Migros arası 16.00 ve 22.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

"İndirim uygulanacak"

Ayrıca, etkinlikler kapsamında Tepebaşı Belediyesi'nin birinci nesil Remourban projesi doğrultusunda hazırlanan ve Türkiye'de ilk defa akıllı ve elektrikli modellerin 2018'den itibaren kullanıldığı "Paylaşımlı Bisiklet Sistemi" ESPEDAL ve Tripy hafta boyunca indirimli olacak.

Avrupa Hareketlilik Haftası nedir

Avrupa Hareketlilik Haftası, her yıl 16-22 Eylül 2025 tarihleri arasında kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, dünyanın her yerinde kutlanan bir Avrupa Komisyonu girişimidir. Hafta süresince, belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlanır.

2002 yılında ilk kez kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın etkisi, hem Avrupa'da hem de tüm dünyada giderek artmıştır. Hafta kapsamında belediyeler; hareketlilik yönetimi, erişilebilirlik, yeni veya iyileştirilmiş bisiklet altyapısı tesislerine odaklanan projeler gerçekleştirmekte ve "Arabasız Gün (Car-Free Day) etkinliği düzenlemektedir.