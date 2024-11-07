Avrupa İçin Savunma Harcamaları Gereksinimi Artıyor - Son Dakika
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Avrupa İçin Savunma Harcamaları Gereksinimi Artıyor

Ifo'nun araştırmasına göre, Avrupa'nın savunma harcamaları NATO'nun yüzde 2 hedefinin ötesine geçmeli.

07.11.2024 17:52
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Avrupa'nın ABD'nin koruyucu şemsiyesi olmadan da kendini savunabilmesi için NATO'nun gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefinden daha fazla savunma harcaması yapması gerektiği bildirildi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından "Avrupa'nın Güvenliği İçin Savunma Harcamaları – Ne Kadar Yeterli? adlı araştırmanın sonuçları yayımlandı.

Araştırmaya göre, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Avrupa'nın kendini savunabilmesinin daha da önemli hale geldiği vurgulanarak, "Avrupa'nın yeterli güvenliği sağlayabilmesi ve ABD'nin koruyucu şemsiyesi olmaksızın kendini savunabilmesi için NATO hedefi olan GSYH'nin yüzde 2'sinin üzerinde savunma harcaması yapılması gerekmektedir." denildi.

Araştırmada, savunma bütçeleri ve askeri yatırımlar yıllardır çok düşük olduğu için Avrupa ülkelerinin yeterli savunma kapasitesine ulaşma çabalarını artırması gerektiği belirtilerek, mevcut jeopolitik durumun derhal daha yüksek savunma harcamaları gerektirdiği ifade edildi.

Ifo araştırmacısı Florian Dorn, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Avrupa ülkelerinin çabalarını önemli ölçüde artırmaları gerekecek çünkü bütçeler yıllardır yeterli bir savunma kapasitesi oluşturmak için çok düşük." ifadesini kullandı.

Almanya'nın son 30 yılda NATO'nun yüzde 2'lik hedefini tutturamadığı için gerekli savunma yatırımlarında şu anda yaklaşık 230 milyar avroluk bir boşluk olduğunu aktaran Dorn, İtalya'nın da son 30 yılda hesaplanan yüzde 2'lik hedefe ulaşmak için gerekli olan yaklaşık 120 milyar avroluk bir açığı olduğunu ifade etti.

Uluslararası bir karşılaştırma yapıldığında Avrupalıların genellikle daha fazla harcamaya ihtiyaç duydukları ve bunun da NATO'nun yüzde 2'lik hedefinin ötesinde savunma harcaması yapılması için bir başka argüman olduğunu belirten Dorn, "Örneğin Rusya ya da Çin'de asker maaşları ve askeri teçhizat maliyetleri Batı Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha düşüktür. Dolayısıyla Rusya aynı miktarda parayla, daha yüksek ücret ve fiyat seviyelerine sahip Batı ülkelerine kıyasla daha fazlasını karşılayabilir." ifadelerini kullandı.

Dorn, bütçe istikrarını ve ekonomik rekabet gücünü tehlikeye atmadan savunma kabiliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde arttırmak için inandırıcı bir plana ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Uzun vadede savunma harcamalarının ne kadar artması gerektiği, Avrupa'da mevcut kaynakların ne kadar iyi ve etkin kullanıldığına da bağlıdır. Ancak, mevcut jeopolitik durum göz önüne alındığında, Avrupa'da artan verimlilik ve ortak yapılar meyvelerini verene kadar savunma harcamalarına yatırım yapılması gerekecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmada, İspanya'da savunma yatırımlarında açığın 80 milyar avro olduğu ortaya konulurken, tüm Avrupa NATO ülkeleri arasında sadece Polonya ve Birleşik Krallık'ın 1990'dan beri yıllık olarak GSYH'nın yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya harcadığı belirtildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa İçin Savunma Harcamaları Gereksinimi Artıyor - Son Dakika

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