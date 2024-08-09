Avrupa Konseyi, Alevilere yönelik çalışmaları memnuniyetle karşıladı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, 2023 Haziran ayında aldığı kararda, Alevilere yönelik yürütülen çalışmaların "memnuniyetle" karşılandığının ifade edildiğini belirtti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) verdiği ihlal kararlarının icrasının denetimini yapan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, geçen yıl haziranda yaptığı toplantıda, "İzzetin Doğan ve Diğerleri" başvurusuyla ilgili 2016 yılında verilen ihlal kararını değerlendirdi.

Türkiye'de Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kurulması ve Alevilere yönelik diğer yasal düzenlemelerin, bu ihlal kararının gereklerinin yerine getirilmesi şeklinde yorumlanabileceğine karar veren Komite, ihlal kararının denetimini sonlandırdı.

Komitenin kararında, Alevi toplumuna devlet tarafından kamusal dini hizmetin finanse edildiği, yetkililer tarafından alınan yasal tedbirlerin ve bunların pratik etkilerinin "memnuniyetle" karşılandığı belirtildi.

Kararda ayrıca, "Devletlerin dini topluluklarla işbirliğinin düzenlenmesindeki takdir payını ve alınan tedbirlerin devlet tarafından sağlanan dini kamu hizmetlerindeki dengesizliği ortadan kaldırabilecek nitelikte olduğunu göz önünde bulundurarak, 'İzzettin Doğan ve Diğerleri' davasına ilişkin denetimlerini sonlandırmaya karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Komitenin kararını AA muhabirine değerlendirdi.

"İzzettin Doğan ve Diğerleri" davasının, Başkanlığın görev alanlarıyla ilgili bir dava olduğunu belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine bir rapor gönderdik ve Başkanlığın çalışmalarını anlattık. Rapordan sonra Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi böyle bir karar aldı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bizim çalışma alanlarımızla ilgili tüm takiplerini durdurdu. Başkanlık olarak çalışmalarımızı, Avrupa Konseyinin veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları doğrusunda değil Alevi- Bektaşi toplumunun tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapıyoruz. Devlet olarak Alevi-Bektaşi toplumunun haklı taleplerini yerine getirmek için çalışmalarımızı daha geniş perspektifte yürütüyoruz. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Alevi-Bektaşi toplumunun taleplerinin ancak yüzde ellisini karşılar. Geri kalan yüzde ellisini de yine Başkanlık olarak hayata geçiriyoruz."

"726 cemevimizin aydınlatma giderlerini ödüyoruz"

Özdemir, Başkanlığın çalışmalarını, cemevlerinin bakım onarım, tefrişat ve aydınlatma giderleri ile cemevlerine personel istihdamı sağlanmasını, sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar olarak yürüttüklerini anlattı.

Cemevlerinin, bakım onarım ve tefrişatı, aydınlatma giderleri ile ilgili çok sayıda çalışma yaptıklarını ifade eden Özdemir, "Bugüne kadar 762 cemevimizin aydınlatma giderlerini ödüyoruz. Bu sayı gün geçtikçe artıyor, daha da artacaktır. Tüm cemevlerimizin aydınlatma giderlerini karşılamayı umuyoruz." dedi.

Bakım onarım ve tefrişatla ilgili de şimdiye kadar 1000 civarında başvuru geldiğini, bunlardan bir kısmını karşıladıklarını, bir kısmını da süreç içerisinde karşılayacaklarını aktaran Özdemir, yıl sonuna kadar başvuruların 1300'ü bulabileceğini belirtti.

Özdemir, sosyal ve kültürel çalışmalarla ilgili de şimdiye kadar 18 büyük etkinlik yaptıklarını, bunların sayısının yıl sonuna kadar 40'ı bulacağını anlattı.

Alirıza Özdemir, sahada yürüttükleri çalışmalar ve katıldıkları toplantılarda, Başkanlığın kuruluş ve faaliyetleriyle ilgili büyük bir memnuniyet olduğunu gördüklerini söyledi.

Alevilik ve Bektaşiliği anlatan ansiklopedi hazırlıkları

Özdemir, sosyal medyada ve internet ortamında çok sayıda yanlış ve kirli bilginin olduğunu, bu bilgilerin önüne geçerek doğru bilgiyi topluma ulaştırmak için ansiklopedi çalışmaları yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Bu çalışmanın tamamen Alevilik ve Bektaşiliğin yazılı kaynaklarına, Alevi ve Bektaşi toplumunun toplumsal genişliğine dayanacağını kaydeden Özdemir, ansiklopediyle ilgili büyük bir çalıştay düzenlediklerini, alan koordinatörlerinin belirlendiğini hatırlattı.

Alirıza Özdemir, ansiklopedi çalışmalarını şöyle anlattı:

"Alan koordinatörlerimiz 10 bin madde tespit ettiler. Bu maddeleri, öncelikle on-line sistemde akademisyenlerimize açacağız. 1000'den fazla akademisyenden katkı bekliyoruz, bu süreç içerisinde akademisyenlerimize teliflerini de ödeyeceğiz. Akademisyenler bu maddeleri bizim belirlediğimiz standartlara göre yazdıktan sonra sırasıyla alan koordinatörlerimiz, ansiklopedi koordinatörleri, Alevi ve Bektaşi önderlerinden oluşan bir heyet var, onlar okuyacak. Onlar okuduktan sonra da ben okuyacağım. Sonra da on-line yayına vereceğiz. On-lineda bir yıl kalıp eleştirileri aldıktan sonra matbu baskısını yapacağız. Herkes bu ansiklopediden hem on-line hem basılı halde faydalanabilecek. 3 yıl gibi süre öngörüyoruz, 24 cilt olarak planladık."