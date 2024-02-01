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Avrupalı çiftçiler bin 200 traktörle AP binasını kuşattı - Son Dakika
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Avrupalı çiftçiler bin 200 traktörle AP binasını kuşattı

Avrupalı çiftçiler bin 200 traktörle AP binasını kuşattı

AB ülkelerindeki çiftçilerin isyanı giderek büyüyor. Tarım politikalarına karşı protestolarını sürdüren çiftçiler, bin 200 traktörle Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasına gelerek yolları trafiğe kapattı. Avrupalı çiftçiler, AB'nin Yeşil Anlaşması'nın içerdiği pestisit ve herbisit yasaklarına ve Brezilya ile Arjantin'den daha fazla sığır eti ithal edilmesini sağlayacak yeni bir anlaşmaya karşı çıkıyor.

01.02.2024 17:07
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- Avrupalı çiftçiler bin 200 traktörle AP binasını kuşattı

BRÜKSEL - Avrupa Birliği'nin tarım politikalarına tepki gösteren çiftçiler, bin 200 traktörle Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasına gelerek yolları trafiğe kapattı.

AB ülkelerindeki çiftçilerin isyanı giderek büyüyor. Tarım politikalarına karşı protestolarını sürdüren çiftçiler, gece saatlerinden itibaren traktörleriyle AB'nin kalbi Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'na doğru yola çıktı. Korna sesleri eşliğinde AP binasına ulaşan çiftçiler, bin 200 traktörle yolları trafiğe kapattı. AB liderlerinin zirve için bir araya geldiği binanın yakınlarında bulunan çiftçiler, AP binası önünde ateş yaktı. Bina önündeki güvenlik bariyerlerini yıkmaya çalışan çiftçilere müdahale gecikmedi. Polis, kalabalığa tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

"Çelişkili politikalardan vazgeçin" çağrısı

Avrupalı çiftçiler, AB'nin Yeşil Anlaşması'nın içerdiği pestisit ve herbisit yasaklarına ve Brezilya ile Arjantin'den daha fazla sığır eti ithal edilmesini sağlayacak yeni bir anlaşmaya karşı çıkıyor. Hayvan refahıyla ilgili katı kurallara bağlı olmadıkları için söz konusu ülkelerle rekabet etmenin son derece zor olduğunu belirten çiftçiler, üretim maliyetlerindeki artış, çevre düzenlemeleri ve haksız rekabet arasında ezildiklerini belirtiyor. Çiftçilere göre çelişkili politikalar sonucu tarım endüstrisi, hem gıda üretimini artırmaya hem de tarımın çevre üzerindeki etkisini azaltmaya çalışıyor.

Kaynak: İHA

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Avrupa Birliği, Belçika, Avrupa Birliği, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupalı çiftçiler bin 200 traktörle AP binasını kuşattı - Son Dakika
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