Avrupalı Müzisyenler Türkiye'deki Sanatçılarla Buluşuyor: Sound of Europe Festivali

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Avrupalı müzisyenleri Türkiye'dekii sanatçılarla buluşturan "Sound of Europe" festivali 14-15 Eylül'de İzmir, Ankara ve İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek festival İstanbul'da Kadıköy, Ankara'da Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı, İzmir'de ise Bostanlı Seyir Terası'nda gerçekleşecek.

Festivalden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ile Türkiye arasında sanatsal ve müzikal bir buluşma noktası ve kültürel değişim platformu olmayı hedefleyen festival, üç kentte eş zamanlı gerçekleştirilecek.

Avrupa ile Türkiye arasında ortak bir diyalog ve etkileşim platformu oluşturmayı amaçlayan "Sound of Europe" festivalinde konserlerin yanı sıra, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları da yer alacak.

Katılımın ücretsiz olduğu festival kapsamında, 25'ten fazla konserde, Avrupa'dan ve Türkiye'den 50'yi aşkın yabancı ve yerli sanatçı izleyicilerle buluşacak.

Detaylı bilgi için "soundofeuropeturkey.com" adresi ziyaret edilebilir.