Avukat Çağlar Çağlayan, Özgür Özel'in Parti Meclisi listesinde yer aldı - Son Dakika
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Avukat Çağlar Çağlayan, Özgür Özel'in Parti Meclisi listesinde yer aldı

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Avukat Çağlar Çağlayan, Özgür Özel\'in Parti Meclisi listesinde yer aldı
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Avukat Çağlar Çağlayan, Özgür Özel\'in Parti Meclisi listesinde yer aldı
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YENİ Parti'nin Ankara Arena'da yapılan 1. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Özgür Özel'in Parti Meclisi listesinde avukat Çağlar Çağlayan da yer aldı. Çağlayan, Parti Meclisi'nde elinden gelen katkıyı sunmaya çalışacağını belirtti.

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Özgür Özel'in Parti Meclisi listesinde yer alan avukat Çağlar Çağlayan, YENİ Parti'nin Ankara Arena'da yapılan 1. Olağan Kurultayı'nda "Parti Meclisi içerisinde hem parlamentoda hem akademik hayatta hem siyaset hayatının içerisinde yer alacak farklı kurulların bir arada olacağını görüyoruz. O yüzden bu Parti Meclisi'nin bir hikayesi var ve siyasette hikayesi olanlar başarılı oluyor. Biz de Parti Meclisi'nde bu çerçevede elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışacağız" dedi.

YENİ Parti'nin Ankara Arena'da yapılan 1. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'in listesinde yer alan Avukat Çağlar Çağlayan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Bu listede olmamız Sayın Genel Başkan'ın teveccühü. Kendisine çok teşekkür ederim ama listeyi bir bütün olarak değerlendirmek lazım öncelikle hem Parti Meclisi'nde hem Yüksek Disiplin Kurulu'nda sadece parti örgütünde yer almış isimler içerisinden çok ısrar edenin listeye girdiği değil, bir zihniyetin, düşüncenin olduğunu görüyoruz kuruluş kurultayımızda.

YENİ Parti bizde şöyle bir izlenim uyandırıyor. Umarım bu halka da geçecektir. Yalnızca bir partide yer edinememiş bir ekibin kendisinin bir parti kurması değil, vatandaşların beklediği, istediği yeni bir siyasal örgütlenme biçimini ortaya koyuyor YENİ Parti. Bugün de bunu ortaya koydu. Sayın Genel Başkan da tarif etti. Parti Meclisi içerisinde hem parlamentoda hem akademik hayatta hem de siyaset hayatının içerisinde yer alacak farklı kurulların bir arada olacağını görüyoruz. O yüzden bu Parti Meclisi'nin bir hikayesi var ve siyasette hikayesi olanlar başarılı oluyor. Biz de bu çerçevede elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışacağız."

Kaynak: ANKA
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