Avustralya, Biden\'ın Gazze ateşkes önerisini destekliyor

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Avustralya, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta duyurduğu Gazze'de ateşkes önerisini desteklediğini bildirdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Birleşmiş Milletlerde (BM) Gazze'de ateşkes sağlanması için oy kullanmasından bu yana 6 ay geçtiğini ifade ederek, "Gazze'deki insanların yaşadıkları kabul edilemez. Savaş bir an evvel sona ermeli." ifadesini kullandı.

Wong, "Avustralya, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta duyurduğu ateşkes planına desteğini yineliyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderlerinin de destek vermesinden memnunuz." ifadelerine yer verdi.

Avustralya'nın barışı destekleyen ülkelerle çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Wong, "Siviller korunmalı, bölgedeki insani durum ele alınmalı ve rehineler serbest bırakılmalı. Bundan sonraki bir erteleme daha fazla can kaybına neden olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze için 3 aşamalı ateşkes önerisi

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve bunun ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesini ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada, "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte esirlerden öncelikle yaşlı ve kadınların serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.