Avustralya, Biden'ın Gazze ateşkes önerisini destekliyor - Son Dakika
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Avustralya, Biden'ın Gazze ateşkes önerisini destekliyor

Avustralya, Biden\'ın Gazze ateşkes önerisini destekliyor

Avustralya, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de ateşkes önerisine destek verdiğini açıkladı. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ülkenin Gazze'deki insanların yaşadıklarını kabul edilemez bulduğunu ve savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti. Wong, G7 ülkelerinin liderlerinin de ateşkes planına destek vermesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Biden'ın önerisinde ise İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesi ve esirlerin serbest bırakılması gibi maddeler yer alıyor.

04.06.2024 12:41
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Avustralya, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta duyurduğu Gazze'de ateşkes önerisini desteklediğini bildirdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Birleşmiş Milletlerde (BM) Gazze'de ateşkes sağlanması için oy kullanmasından bu yana 6 ay geçtiğini ifade ederek, "Gazze'deki insanların yaşadıkları kabul edilemez. Savaş bir an evvel sona ermeli." ifadesini kullandı.

Wong, "Avustralya, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta duyurduğu ateşkes planına desteğini yineliyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderlerinin de destek vermesinden memnunuz." ifadelerine yer verdi.

Avustralya'nın barışı destekleyen ülkelerle çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Wong, "Siviller korunmalı, bölgedeki insani durum ele alınmalı ve rehineler serbest bırakılmalı. Bundan sonraki bir erteleme daha fazla can kaybına neden olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze için 3 aşamalı ateşkes önerisi

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve bunun ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesini ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada, "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte esirlerden öncelikle yaşlı ve kadınların serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya, Biden'ın Gazze ateşkes önerisini destekliyor - Son Dakika

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