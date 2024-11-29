Avustralya'da Çocuklar İçin Sosyal Medya Yasağı - Son Dakika
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Avustralya'da Çocuklar İçin Sosyal Medya Yasağı

Başbakan Albanese, 16 yaş altı için sosyal medya yasağının kabul edildiğini duyurdu.

29.11.2024 11:57
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KANBERRA, 29 Kasım (Xinhua) -- Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, parlamentonun 16 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarını kullanmasını yasaklayan yasayı kabul etmesinin ardından sosyal medya şirketlerinin çocukları korumaya yönelik sosyal sorumlulukları bulunduğunu söyledi.

Albanese cuma günü Kanberra'da gazetecilere yaptığı açıklamada 16 yaşından küçüklerin sosyal medyaya erişimini yasaklamaya yönelik dünyada bir ilk olan yasanın, genç Avustralyalıların güvenliğini sağlayacağını ifade etti.

Başbakan, "Platformların artık bir sosyal sorumluluğu var. Çocuklarımızın güvenliğinin sağlanması onların önceliğidir" dedi.

Senato perşembe akşamı geç saatlerde hükümetin sunduğu yasayı onayladı.

Yasa, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden de cuma sabahı yapılan prosedür oturumunda ikinci kez geçti. Böylece yasanın 12 ay içinde yürürlüğe girmesinin önü açılmış oldu.

Hükümet, yeni yasanın nasıl uygulanacağına dair ayrıntılı bilgi vermedi. Yasaya göre 16 yaşından küçüklerin platformlarını kullanmasını engellemek üzere makul adımlar atmayan sosyal medya şirketleri, 50 milyon Avustralya dolarına (32,5 milyon ABD doları) kadar para cezasına çarptırılacak.

Albanese, "18 yaş altındakilere yönelik alkol yasağının bunların asla alkole erişemeyeceği anlamına gelmemesi gibi bu yasanın da mükemmel biçimde uygulanacağını iddia etmiyoruz. Ancak yapılması gereken doğru şeyin bu olduğunu biliyoruz" dedi.

Yasağın kabulüne ilişkin yorum yapan Facebook ve Instagram'ın ana şirketi olan Meta, yasanın parlamentodan geçme hızına yönelik kaygıları olduğunu belirtti.

Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, "Yasayı aceleye getirip, kanıtları, sektörün yaşa uygun deneyimler sunmak üzere yaptıklarını ve gençlerin isteklerini gerektiği gibi değerlendirmeyen bu sürece yönelik endişelerimiz var" dedi.

Yaş sınırının uygulanmasının nasıl gerçekleştirileceğinin, yaş doğrulama teknolojilerinin hükümet tarafından finanse edilecek deneme sürecinin ardından ortaya konması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Avustralya'da Çocuklar İçin Sosyal Medya Yasağı - Son Dakika

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