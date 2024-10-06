Avustralya'da Filistin Yanlısı Gösteriler

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SİDNEY, 6 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın başta Sidney olmak üzere pek çok kentinde binlerce Filistin yanlısı Pazar günü sokaklara dökülerek Ortadoğu'daki çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Sidney'deki Hyde Park'ta düzenlenen yürüyüşte insanlar, Filistin ve Lübnan bayraklarının yanı sıra "Hemen Ateşkes" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestocular ayrıca Filistin ve Lübnan'ı destekleyen sloganlar attı.

Etkinliği düzenleyen Filistin Eylem Grubu Sidney Sözcüsü Josh Lees Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Burada toplanan insanların hepsi farklı yerlerden" dedi.

Polis, Sidney'deki merkezi iş alanında düzenlenen ve geneli sorunsuz geçen Filistin yanlısı gösteri için protestoculardan övgüyle bahsetti.

Yeni Güney Galler Emniyet Müdür Yardımcısı Peter McKenna, polisin tahmini 10.000 kişilik kalabalığın davranışlarından genel anlamda memnun olduğunu söyledi.

Avustralya ABC News yayın kuruluşuna göre, Filistin yanlısı göstericiler Melbourne ve Adelaide'de de miting yaptı.

Victoria polisi, Melbourne'de düzenlenen protesto yürüyüşüne katılan yaklaşık 7.000 kişi arasından dördünün gözaltına alındığını belirtti.

Victoria polis sözcüsü, "Polise akseden önemli bir sorun olmadı, ancak dört kişi asayişi bozdukları gerekçesiyle gözaltına alındı" dedi.