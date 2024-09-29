Avustralya'da Gazze için Protestolar

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Avustralya'da çok sayıda kentte binlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü saldırıları protesto etmek üzere bir araya geldi.

ABC News'ün haberine göre, binlerce kişi "Gazze için Ulusal Eylem Günü" kapsamında ülke genelinde sokaklara çıktı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Gösteriler sırasında konuşmalar yapan Avustralya Yeşiller Partisi üyeleri ve çok sayıda bağımsız siyasetçi, İngiliz Milletler Topluluğu'nu, İsrail'in saldırılarına karşı harekete geçmeye çağırdı.

Sydney kentinde de belediye binası önünde toplanan göstericiler, sloganlar atarak hem Filistin'e hem de Lübnan'a destek mesajı verdi.