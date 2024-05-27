Avustralya'da kuş gribi nedeniyle 500 binden fazla tavuk itlaf edilecek - Son Dakika
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Avustralya'da kuş gribi nedeniyle 500 binden fazla tavuk itlaf edilecek

Avustralya\'da kuş gribi nedeniyle 500 binden fazla tavuk itlaf edilecek

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki iki çiftlikte kuş gribi tespit edilmesi üzerine 500 binden fazla tavuk bir hafta içinde itlaf edilecek. Tavuk çiftliklerinin sahibi Bradley McAuliffe, kuş gribi vakalarının çiftliklerinde görülmesiyle birlikte karantina altına alındıklarını ve üretimlerinde büyük bir boşluk oluştuğunu belirtti. Bu durum, büyük süpermarketlere ve yerel işletmelere yumurta tedarikinde sıkıntı yaratacak.

27.05.2024 11:07
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Avustralya'nın Victoria eyaletinde kuş gribi belirlenen iki çiftlikteki 500 binden fazla tavuk, bir hafta içinde itlaf edilecek.

Avustralya Yayın Kuruluşu ABC'nin haberine göre, Meredith ve Terang kasabalarındaki tavuk çiftliklerinin sahibi Bradley McAuliffe, ilk ölüm vakalarını geçen hafta fark ederek Victoria Tarım Bakanlığıyla iletişime geçti.

McAuliffe, kuş gribi vakalarının ilk olarak Meredith kasabasındaki çiftliğinde, ardından da Terang kasabasındakinde görüldüğünü, iki çiftliğinin karantina altına alındığını ve 500 binden fazla tavuğun bir hafta içinde itlaf edileceğini belirtti.

İki çiftliğinde kuş gribi virüsünün farklı türlerinin tespit edildiğini anlatan McAuliffe, yakın zamanda H7N3 ve H7N9 virüslerinin çiftliklerinde ortaya çıkmasından dolayı şaşkın olduklarını kaydetti.

McAuliffe, büyük süpermarketlere ve Victoria'nın güneybatısındaki yerel işletmelere yumurta tedarik ettiklerini belirterek, "Bu (tavukların itlafı), üretimimizde ve işimizde 18-24 aylık büyük bir boşluk oluşturdu." ifadesini kullandı.

Victoria Sağlık Bakanlığı, 22 Mayıs'ta Hindistan seyahati sonrası hastalanan bir çocuğun kuş gribi testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA), 22 Mayıs itibarıyla Victoria menşeli veya transit olarak bu bölgeden geçen tavuk ürünlerinin ithalatına kuş gribi nedeniyle kısıtlamalar getirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya'da kuş gribi nedeniyle 500 binden fazla tavuk itlaf edilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'da kuş gribi nedeniyle 500 binden fazla tavuk itlaf edilecek - Son Dakika
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