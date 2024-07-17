Avustralya'da polisin yerli çocuğa sert müdahalesi tepki çekti - Son Dakika
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Avustralya'da polisin yerli çocuğa sert müdahalesi tepki çekti

Avustralya'da polisin, gözaltına alınan 'First Nations (İlk Halklar)' yerli halkına mensup çocuğa sert müdahalesine ilişkin görüntüler tepki çekti. Queensland eyaletindeki gözetim merkezlerindeki polislerin çocuklara muamelesini gösteren görüntüler, SBS kanalı ve The Guardian Australia tarafından yayınlandı. Queensland'de polisin, genç yaşta suçların önüne geçmek için çocuk suçluları hedef aldığı ve son 1 yılda 1400'ü aşkın çocuğu gözaltına aldığı belirtildi. Görüntülerde, 14 yaşındaki 'İlk Halklar' yerli halkına mensup çocuğun polis müdahalesine maruz kalması yer alıyor.

17.07.2024 16:21
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Avustralya'da polisin, gözaltına alınan "First Nations (İlk Halklar)" yerli halkına mensup çocuğa sert müdahalesine ilişkin görüntüler tepki çekti.

SBS kanalı ve The Guardian Australia, Queensland eyaletinde suça karışan yerli halklardan çocukların bulunduğu gözetim merkezlerindeki polislerin çocuklara muamelesine ilişkin görüntüler yayınladı.

Kanalın haberinde, Queensland'de polisin, genç yaşta suçların önüne geçmek için çocuk suçluları hedef aldığı ve son 1 yılda 1400'ü aşkın çocuğu gözaltına aldığı kaydedildi.

Karakollarda suç işleyen yetişkinleri kısa süreliğine tutmak için yapıldığı ifade edilen gözetim evindeki tecrit odalarında, polisin 11 yaş ve üstü çocukları da tuttuğu belirtiliyor.

Görüntülerde, "Sam" takma adıyla anılan 14 yaşındaki "İlk Halklar" yerli halkına mensup çocuğun, kaldığı merkezin "güvenlik kameralarına tuvalet kağıdı attığı" için polis müdahalesine maruz kalması yer alıyor.

Söz konusu belgesel görüntüsünde "suç işlediği" ifade edilen çocuğun polis tarafından penceresi bulunmayan odaya sert bir şekilde getirilmesi ve odaya girmemek için direnmesi görülüyor. Çocuğun götürüldüğü odada tuvalet, yatak ya da su olmaması dikkati çekiyor.

Sam'in büyükannesi, 14 yaşındaki çocuğun "anaokuluna giden bir çocuğun zekasına sahip olduğunu" ve durumunun mahkemeye çıkmaya uygun olmadığını ifade etti.

Eyaletin Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Bakanı Dianne Farmer, çocukların gözetim altına alındığı sistemin "yeterli" olduğunu savunarak, "topluluğu güvende tuttukları için" özür dilemeyeceğini belirtti.

Avustralya yerlilerinin yaşam standartları

Avustralya nüfusunun yüzde 3'ünü Torres Boğazı Adası halkı ve Aborjinler'i kapsayan İlk Halklar oluşturuyor.

Avusturalya hükümetinin, yerli halk için her yıl bütçe ayırmasına karşın bu toplulukların yaşam standartlarının ülkedeki diğer grupların gerisinde olduğu biliniyor.

Ülkede 14 Ekim 2023'te, İlk Halklar'ın tanınması, meclisteki görünürlüğünün artırılması amacıyla hazırlanan ve "Meclis'te Yerli Sesi" olarak bilinen anayasa değişikliği referandumunda halkın büyük çoğunluğu "hayır" oyu kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya'da polisin yerli çocuğa sert müdahalesi tepki çekti - Son Dakika

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