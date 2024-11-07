Avustralya'dan sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırı - Son Dakika
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Avustralya'dan sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırı

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Avustralya hükümeti, çocukların sosyal medyayı kullanmaya başlaması için 16 yaş sınırı getirecek ve platformları bu kurala uyması için sorumlu tutacak. Başbakan Albanese, bu yasanın bu yıl Parlamento'ya sunulacağını duyurdu.

07.11.2024 10:17  Güncelleme: 10:28
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Avustralya hükümeti, çocukların sosyal medyayı kullanmaya başlaması için 16 yaş sınırı koymayı ve platformları buna uymak konusunda sorumlu tutmaya hazırlanıyor. Başbakan Anthony Albanese, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi yönündeki çalışmalarını değerlendirdi.

"SOSYAL MEDYA ÇOCUKLARA ZARAR VERİYOR"

Sosyal medyanın çocuklara zarar verdiğini ifade eden Albanese, "Ben buna son veriyorum." şeklinde konuştu. Sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırının getirileceği yasanın bu yıl içerisinde Parlamento'ya sunulması beklenirken, Albanese, yaş sınırlamasının, yasanın kabul edilmesinde 12 ay sonra yürürlüğe gireceğini aktardı.

YAŞ SINIRINI İHLAL EDEN PLATFORMLARA CEZA VERİLECEK

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, şirketin Avustralya hükümetinin önerdiği yaş sınırlamasına saygı gösterileceğini açıkladı. Sosyal medya platformu X konuya ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermezken, TikTok ise yorum yapmayı reddetti.

Avustralya\'dan sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya'dan sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'dan sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırı - Son Dakika
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