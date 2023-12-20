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Avustralya'da sunucu Filistin destekli paylaşımlar nedeniyle işten çıkarıldı - Son Dakika
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Avustralya'da sunucu Filistin destekli paylaşımlar nedeniyle işten çıkarıldı

Avustralya'da ABC radyosunda sunuculuk yapan Antoinette Lattouf, Filistin'i destekleyen paylaşımlar yapması nedeniyle işten çıkarıldı. Lattouf, ABC'nin kendisini haksız yere işten çıkardığını belirterek yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Avustralya\'da sunucu Filistin destekli paylaşımlar nedeniyle işten çıkarıldı
20.12.2023 - 18:43,  Güncelleme: 18:44
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Avustralya'daki yayın kuruluşu ABC'nin radyosunda sunuculuk yapan Antoinette Lattouf, sosyal medya hesabında Filistin'i destekleyen paylaşımlar yapmasının ardından işten çıkarıldı.

Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, ABC'den bir sözcü, sunucu Lattouf'a ilişkin açıklama yaptı.

Lattouf'un ABC ile "kısa süreli sözleşmeyle" çalıştığını belirten sözcü, "ABC Sydney geçici sunucusu Antoinette Lattouf, bu hafta kalan iki mesaisinde çalışmayacak." ifadesini kullandı.

Filistin'e destek veren paylaşımlarının ardından işten çıkarılması dikkati çeken Lattouf, sosyal medya platformları Instagram ve X'te ABC'nin kararıyla ilgili paylaşım yaptı.

Lattouf, ABC'nin kendisini "haksız yere" işten çıkardığını belirtti.

Kanala karşı "yasal yollara başvuracağı" mesajını veren Lattouf, işten çıkarılması nedeniyle "hayal kırıklığına" uğradığını ifade etti.

Kaynak: AA
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