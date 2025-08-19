Avustralya'dan İsrail'e Tepki

Avustralya, işgal altındaki Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail'deki oturum vizelerinin Tel Aviv yönetimi tarafından iptalinin, "Avustralya'nın Filistin'i tanıma kararının ardından gelen haksız bir tepki" olduğunu bildirdi.

Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Canberra yönetiminin işgal altında bulunan Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail'deki oturum vizelerinin Tel Aviv yönetimi tarafından iptal edilmesi kararına yanıt verildi.

Açıklamada, "Bu, Avustralya'nın Filistin'i tanıma kararının ardından gelen haksız bir tepkidir." ifadesi kullanıldı.

Diyalog ve diplomasiye en çok ihtiyaç duyulan zamanda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun barışa yönelik uluslararası çabaları baltaladığı vurgulanan açıklamada, Avustralya'nın Gazze'de ateşkesin sağlanmasını ve iki devleti çözümü desteklemeyi sürdüreceği ifade edildi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamıştı.

İki ülkenin karşılıklı vize iptalleri

Avustralya, dün İsrail'deki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin üyesi Simcha Rothman'ın vizesini, "ayrılığa yol açan kişilerin" ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etmiş ve ülkeye seyahatinin 3 yıl süreyle yasaklandığını doğrulamıştı.

Rothman'ın vizesinin iptalinin ardından Tel Aviv yönetimi aynı gün içinde, Avustralya'nın işgal altında bulunan Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail'deki oturum vizesini iptal kararı almıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, konuya ilişkin açıklamasında, kararın Canberra yönetiminin "Filistin devletini" tanıma kararı alması ve aralarında Rothman ile eski İçişleri Bakanı Ayelet Shaked'in bulunduğu bir grup İsraillinin vizesini iptal etmesinin ardından geldiğini belirtmişti.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Rothman, daha önce Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi fikrini savunmuş, bölgedeki insanların aç bırakıldığı gerçeğini reddetmişti.