Avustralya'dan UNRWA'ya Destek

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KANBERRA, 29 Ekim (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama yönünde attığı adımları kınadı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Salı günü yaptığı açıklamada İsrail parlamentosu Knesset'in, UNRWA'yı terör örgütü olarak niteleyen ve 90 gün içerisinde ülkeden çıkmasını öngören yasa tasarısını onaylamasına karşı olduklarını söyledi.

Wong sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "UNRWA, hayat kurtaran çalışmalar yürütüyor. Avustralya, İsrail parlamentosu Knesset'in UNRWA'nin çalışmaları ciddi şekilde kısıtlama kararına karşı çıkmaktadır. Pazar günü Avustralya, İsrail parlamentosu Knesset'e bu yasayı ileri aşamaya taşımama çağrısı yapan Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Güney Kore ve İngiltere'ye katılmıştır" ifadelerini kullandı.

Pazar günü yapılan ortak açıklamada UNRWA'nın çalışmaları olmaksızın Gazze, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve bölgenin genelindeki Filistinli mültecilere temel ve hayat kurtaran insani yardımların ulaştırılmasının ciddi şekilde engelleneceği hatta imkansız hale gelebileceği belirtildi.

Wong, Salı günkü açıklamasında Avustralya'nın İsrail'e yaptığı Gazze'de yeterli temel hizmet ve insani yardım sağlanmasına imkan verme konusunda Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği bağlayıcı kararlara uyma çağrısını yineledi.