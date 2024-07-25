Avustralya, İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulayacak - Son Dakika
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Avustralya, İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulayacak

Avustralya hükümeti, Batı Şeria'daki şiddet eylemlerine karışan İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Penny Wong, Filistinlilere karşı şiddet içeren saldırılara katılan bir gençlik grubu ve yedi İsrailliye mali yaptırım ve seyahat yasağı getirildiğini duyurdu. Wong, İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka göre yasadışı olduğunu ve yerleşim faaliyetlerinin durdurulmasını istediklerini belirtti.

25.07.2024 10:57
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KANBERRA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, Batı Şeria'daki şiddet eylemlerine karışan İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulayacağını açıkladı. Bu, Avustralya'nın yerleşimcilerin eylemleri nedeniyle İsraillilere yönelik aldığı ilk yaptırım kararı.

Dışişleri Bakanı Penny Wong Perşembe günü yaptığı açıklamada, Filistinlilere karşı şiddet içeren saldırılara katıldıkları gerekçesiyle yedi İsrailli ve bir gençlik grubuna mali yaptırım ve seyahat yasağı getirildiğini duyurdu.

Wong, "İsrailli yerleşimcilerin şiddet eylemleri arasında Filistinlilere yönelik ciddi yaralanmalara ve bazı durumlarda ölüme yol açan darp, cinsel saldırı ve işkence eylemleri yer alıyor. Yaptırım uygulanacak olan grup ise Filistinlilere karşı şiddeti tahrik edip uygulamaktan sorumlu bir gençlik grubu" dedi.

Bakan, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka göre yasadışı olduğu şeklindeki görüşlerinin değişmediğini söyledi.

Wong, "İsrail'den yerleşimcilerin uyguladığı şiddetin faillerinden hesap sormasını ve gerilimi tırmandırmaktan başka işe yaramayan, istikrarı ve iki devletli çözüm beklentilerini daha da zayıflatan yerleşim faaliyetlerini durdurmasını istiyoruz" dedi.

Avustralya'nın devlete ait yayın kuruluşu ABC radyosuna konuşan Wong, Avustralyalıların yaptırımları çok önemli bir ceza olarak görmeleri gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Batı Şeria, Avustralya, Filistin, Gençlik, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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