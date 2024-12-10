Avustralya Mahkemesi Regev Davasını Reddetti

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Avustralya'da mahkeme, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski danışmanı Büyükelçi Mark Regev'in "soykırımı savunmak"la suçlandığı davanın reddedildiğini açıkladı.

Herald Sun gazetesinin haberine göre, Regev aleyhindeki davaya ilişkin duruşma Melbourne Sulh Ceza Mahkemesinde yapıldı.

Uluslararası ve yerel aktivistler tarafından salonda ve çevrim içi olarak canlı takip edilen duruşmada Mahkeme, davayı Commonwealth Kamu Savcılığı Kurumunun (CDPP) tavsiyesi üzerine reddettiğini bildirdi.

İsrail'in Regev adına diplomatik dokunulmazlık başvurusunda bulunmasıyla birlikte kovuşturmaya devam etmek için İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) yasalarına karşı tehdit oluşturabilecek dava ve soruşturmalar için görüş bildirme yetkisi olan CDPP'nin tavsiyesine başvuran mahkeme, davanın reddine karar verdi.

Regev, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten birkaç gün sonra 10 Ekim 2023'te bir Avustralya radyosuna verdiği demeçte, dönemin İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın Gazze'ye elektrik, yiyecek, su ve yakıt gibi temel kaynakları keserek tam bir kuşatma uygulama kararını savunmuştu.

Bunun üzerine Aborjin aktivist Robbie Thorpe, Regev'i "soykırımı savunmak"la suçlayarak konuyu mahkemeye taşımıştı. Thorpe, yaptığı açıklamada, "Bize karşı soykırım yapan bu ülkenin (Avustralya), şimdi ülkemizin Filistin halkına karşı soykırımını savunmak için bir üs olarak kullanılmasına izin vermesini saldırgan buluyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Thorpe, duruşma öncesi yaptığı yazılı açıklamada, "Bu dava, Avustralya'nın soykırım suçlarını kovuşturma konusunda ciddi olup olmadığını gösterecek." ifadesini kullanmıştı.

Thorpe ayrıca, Avustralya mahkemelerinin davayı sonuçlandıramaması veya Regev'in halihazırdaki Büyükelçilik ünvanından dolayı diplomatik dokunulmazlık nedeniyle adli kovuşturmanın engellenmesi durumunda konunun Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşınabileceğini kaydetmişti.

Regev, 2016-2020 döneminde İsrail'in Londra Büyükelçiliği görevini yürütürken, eş zamanlı olarak Netanyahu'nun kıdemli danışmanıydı.