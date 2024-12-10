Avustralya Mahkemesi Regev Davasını Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avustralya Mahkemesi Regev Davasını Reddetti

Avustralya'da mahkeme, Netanyahu'nun danışmanı Regev'in 'soykırımı savunmak' suçlamasını reddetti.

10.12.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'da mahkeme, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski danışmanı Büyükelçi Mark Regev'in "soykırımı savunmak"la suçlandığı davanın reddedildiğini açıkladı.

Herald Sun gazetesinin haberine göre, Regev aleyhindeki davaya ilişkin duruşma Melbourne Sulh Ceza Mahkemesinde yapıldı.

Uluslararası ve yerel aktivistler tarafından salonda ve çevrim içi olarak canlı takip edilen duruşmada Mahkeme, davayı Commonwealth Kamu Savcılığı Kurumunun (CDPP) tavsiyesi üzerine reddettiğini bildirdi.

İsrail'in Regev adına diplomatik dokunulmazlık başvurusunda bulunmasıyla birlikte kovuşturmaya devam etmek için İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) yasalarına karşı tehdit oluşturabilecek dava ve soruşturmalar için görüş bildirme yetkisi olan CDPP'nin tavsiyesine başvuran mahkeme, davanın reddine karar verdi.

Regev, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten birkaç gün sonra 10 Ekim 2023'te bir Avustralya radyosuna verdiği demeçte, dönemin İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın Gazze'ye elektrik, yiyecek, su ve yakıt gibi temel kaynakları keserek tam bir kuşatma uygulama kararını savunmuştu.

Bunun üzerine Aborjin aktivist Robbie Thorpe, Regev'i "soykırımı savunmak"la suçlayarak konuyu mahkemeye taşımıştı. Thorpe, yaptığı açıklamada, "Bize karşı soykırım yapan bu ülkenin (Avustralya), şimdi ülkemizin Filistin halkına karşı soykırımını savunmak için bir üs olarak kullanılmasına izin vermesini saldırgan buluyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Thorpe, duruşma öncesi yaptığı yazılı açıklamada, "Bu dava, Avustralya'nın soykırım suçlarını kovuşturma konusunda ciddi olup olmadığını gösterecek." ifadesini kullanmıştı.

Thorpe ayrıca, Avustralya mahkemelerinin davayı sonuçlandıramaması veya Regev'in halihazırdaki Büyükelçilik ünvanından dolayı diplomatik dokunulmazlık nedeniyle adli kovuşturmanın engellenmesi durumunda konunun Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşınabileceğini kaydetmişti.

Regev, 2016-2020 döneminde İsrail'in Londra Büyükelçiliği görevini yürütürken, eş zamanlı olarak Netanyahu'nun kıdemli danışmanıydı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, İnsan Hakları, Mark Regev, Avustralya, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Mahkeme, Güncel, İsrail, Hukuk, Dünya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya Mahkemesi Regev Davasını Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:23 Kalp cerrahı, otomobilinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu Kalp cerrahı, otomobilinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu
16:52 Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum
16:05 Asgari ücret maratonu başladı İşte 2. toplantı tarihi Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
00:14 Esad’ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi Esad'ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi
00:11 Cumhurbaşkanı Yılmaz’dan yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Yılmaz'dan yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama
23:34 Dünya devi, Kenan Yıldız için gözünü kararttı Dünya devi, Kenan Yıldız için gözünü kararttı
23:30 İsrail, Kamışlı Havalimanı’nı vurdu Yükselen alevler Mardin’den görüntülendi İsrail, Kamışlı Havalimanı'nı vurdu! Yükselen alevler Mardin'den görüntülendi
23:13 AK Partili Efkan Ala’dan CHP sıralarına: Biz pazardan geliyoruz siz daha yolunu yeni öğrendiniz AK Partili Efkan Ala'dan CHP sıralarına: Biz pazardan geliyoruz siz daha yolunu yeni öğrendiniz
23:02 Özgür Özel: Suriye’de geçiş hükümeti kurmanın zamanı Özgür Özel: Suriye'de geçiş hükümeti kurmanın zamanı
22:58 Suriye’deki Sednaya Hapishanesi’ndeki Gizli Yeraltı Hücreleri Dünya Gündemine Oturdu Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'ndeki Gizli Yeraltı Hücreleri Dünya Gündemine Oturdu
22:54 Okan Buruk’tan Mourinho için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mourinho için olay yaratacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 18:24:52. #1.12#
SON DAKİKA: Avustralya Mahkemesi Regev Davasını Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.