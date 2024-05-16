ANU Öğrencileri, Gazze ile Dayanışma Kampının Tahliyesini Talep Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ANU Öğrencileri, Gazze ile Dayanışma Kampının Tahliyesini Talep Ediyor

ANU Öğrencileri, Gazze ile Dayanışma Kampının Tahliyesini Talep Ediyor

Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) öğrencileri, kampüste kurulan 'Gazze ile dayanışma kampının' tahliyesini talep eden üniversite yönetimini, öğrencilerin isteklerini dinlememekle suçladı. ANU kampüsünde Gazze ile dayanışma için kamp kuran öğrenciler, üniversite yönetiminin İsrail ordusunu destekleyen kuruluşlarla işbirliğini sonlandırması talebini yineledi. Öğrenciler, üniversite yönetimini, öğrencilerin ödediği paralarla soykırımı finanse etmekle suçladı ve taleplerine kulak verilmediğini belirtti.

16.05.2024 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) öğrencileri, kampüste kurulan "Gazze ile dayanışma kampının" tahliyesini talep eden üniversite yönetimini, öğrencilerin isteklerini dinlememekle suçladı.

ABC News'teki habere göre, ANU kampüsünde Gazze ile dayanışma için kamp kuran öğrencilerden Nick Reich, üniversite yönetiminin İsrail ordusunu destekleyen kuruluşlarla işbirliğini sonlandırması talebini yineleyerek, "Gazze'de süregelen soykırıma karşı mücadele etme çabası günümüzün ahlaki meselesidir." dedi.

Reich, İsrail'e silah desteği sağlayan bir firmayla işbirliği içinde olmakla suçladıkları üniversite yönetiminin öğrencilerin "ödediği paralarla karşı çıktığı soykırımı finanse ettiğini" belirterek, üniversitenin bu hususta açıklama yapmaktan kaçındığını vurguladı.

ANU Öğrenci Birliği Başkanı Phoenix O'Neill de üniversite yönetiminin kamp alanında toplanan 250'nin üzerinde öğrencinin taleplerine kulak vermesi gerektiğini fakat bu yönde hiçbir adım atılmadığını dile getirdi.

ANU Rektör Yardımcısı Grady Venville, kampüste iki haftadır kamp kuran 7 öğrenciye gönderdiği elektronik postayla alanın tahliyesini isteyerek kampta kimliği tespit edilen herkese benzer talimatlar verileceği konusunda uyarmıştı.

Venville, elektronik postada, üniversite yönetiminin "öğrencilerin barışçıl protesto hakkını kısıtlamadığını ve kampüste kamp kuran öğrenciler hakkında disiplin süreci başlatmadığını" bildirmişti.

Kaynak: AA

Avustralya, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANU Öğrencileri, Gazze ile Dayanışma Kampının Tahliyesini Talep Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:18:44. #1.11#
SON DAKİKA: ANU Öğrencileri, Gazze ile Dayanışma Kampının Tahliyesini Talep Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement