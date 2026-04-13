Avustralya ve Yeni Zelanda\'dan Çanakkale Ziyareti

Avustralya ve Yeni Zelanda delegasyon heyeti, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.
Vali Toraman, Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü anma törenleri kapsamında kente gelen Avustralya ve Yeni Zelanda delegasyon heyetini makamında kabul etti.
Ziyarette, Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü anma törenlerine ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi.
