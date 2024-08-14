Avustralyalılar İngilizce konuşan ülkeler arasında en uzun ömre sahip - Son Dakika
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Avustralyalılar İngilizce konuşan ülkeler arasında en uzun ömre sahip

Yapılan yeni bir araştırmada, Avustralyalıların İngilizce konuşan ülkeler arasında en uzun ömre sahip oldukları tespit edildi. Araştırmada, Avustralya vatandaşlarının İngilizce konuşan ülkeler arasında en fazla yaşam süresine sahip oldukları kaydedildi. Kadınların ortalama yaşam süresinin 81,5 yıl, erkeklerin ise ortalama 76,5 yıl çıktığı ABD'nin ise İngilizce konuşulan ülkeler arasında en kısa yaşam süresine sahip olan ülke olduğu belirlendi.

14.08.2024 14:48
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Yapılan yeni bir araştırmada, Avustralyalıların İngilizce konuşan ülkeler arasında en uzun ömre sahip oldukları tespit edildi.

9news'un haberine göre, araştırmacılar, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Birleşik Krallık ve ABD gibi İngilizce konuşulan ülkeler dahil Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre gibi 20 gelişmiş ülkedeki insanların 1990-2019 yılları arasındaki ortalama yaşam süreleri incelendi.

Araştırmada, Avustralya vatandaşlarının İngilizce konuşan ülkeler arasında en fazla yaşam süresine sahip oldukları kaydedildi.

Buna göre, Avustralya'da ABD'ye göre 4 ila 5 yıl, Kanada, Yeni Zelanda, İrlanda ve Birleşik Krallık'a göre ise 1 ila 2,5 yıl arasında yaşam beklentisinin daha uzun olduğu ortaya çıktı.

Kanada ise söz konusu ülkeler arasında en fazla yaşam süresine sahip ikinci ülke oldu.

Kadınların ortalama yaşam süresinin 81,5 yıl, erkeklerin ise ortalama 76,5 yıl çıktığı ABD'nin ise İngilizce konuşulan ülkeler arasında en kısa yaşam süresine sahip olan ülke olduğu belirlendi.

Ayrıca, araştırmacılar, Avustralya'da uyuşturucu ve alkol kullanımı, kanserler ile kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıklarından kaynaklanan ölüm oranlarının daha düşük olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan, İngilizce konuşulan ülkelerdeki kadınlar, 20 yüksek gelirli ülkelerde ortalama ömür sıralamasında hiçbir zaman en üst sıralarda yer almazken, erkekler - ABD hariç - son on yılda genellikle ilk 10'un içinde yer aldı.

Kaynak: AA

Avustralya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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