Ayancık Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
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Ayancık Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Ayancık Film Festivali\'nde ödüller sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen Ayancık Film Festivali'nde, Belgesel dalında 'Kavur' filmi, Kısa Film Kurmaca dalında ise 'Eksi Bir' filmi birinci oldu. Festivalde ayrıca 'Beyaz Dağın Çocukları' filmi Ayancık Özel Ödülü'nü, 'Her Gün Biraz Daha Kolay' filmi ise Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Festivalde sinemaseverler, yönetmenler, oyuncular ve siyasetçiler bir araya geldi.

15.05.2024 16:06
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Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Nirengi Kültür Sanat Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ayancık Film Festivali sona erdi.

Festivalden yapılan açıklamaya göre, Sinop'un Ayancık ve Gerze ilçelerinde düzenlenen festivalin Sabahattin Ali Kültür Merkezi'ndeki ödül töreni öncesi, Nebil Özgentürk'ün "Madelet-Rüzgara Karşı Cesur ve Zorlu Bir Yürüyüşün Öyküsü" filmi gösterildi. Yönetmen Özgentürk ve yapımcı Hüseyin Başusta, moderatörlüğünü Neşe Sarısoy Karatay'ın üstlendiği söyleşiye katıldı.

Söyleşinin ardından düzenlenen ödül töreninde, Belgesel dalında Fırat Özeler'in "Kavur" filmi, Kısa Film Kurmaca dalında da Ömer Ferhat Özmen'in "Eksi Bir" filmi birinci oldu.

"Beyaz Dağın Çocukları" filmi Belgesel dalında Ayancık Özel Ödülü'nü alırken "Her Gün Biraz Daha Kolay" ise Kurmaca dalında Jüri Özel Ödülünün sahibi oldu.

Siyasetçiler, yönetmenler ve oyuncular festivalde buluştu

Dört gün süren festivale, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ve Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün yanı sıra yönetmen, yapımcı ve oyuncular ile sinemaseverler konuk oldu.

Festivalde gerçekleştirilen 12 Punto söyleşisi, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, TRT Sinema Proje Sorumlusu Mehmet Ali Karga ve A90 Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Can'ın katılımıyla gerçekleşti.

Festival jürisinde sinema yazarı Müjde Işıl, yönetmen Ömer Faruk Sorak, yönetmen Onur Tan, görüntü yönetmeni Craig Burnie Burns ve yönetmen Musa Ak yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayancık Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

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