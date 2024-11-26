Ayder Yaylası\'nda Kar Kalınlığı 1 Metreye Yaklaştı, Festival İçin Umut Veriyor

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Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Bu yıl festival için kar taşınmayacak

RİZE - Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda son yağan karla birlikte kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Kış turizmi için hem turistlerin hem turizmcilerin yüzü güldü.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası her yıl yaz ve kış aylarında yüzbinlerce yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Yaz aylarında cıvıl cıvıl olan yayla kış aylarında da bu özelliğini koruyor. Bu yıl Ayder Yaylası'na karın erken yağışı ve yoğun olması turizmcileri mutlu ettiği gibi turistlerinde ilgisini çekti. Zaman zaman yolda kalan turistlerin imdadına bölgede sürekli kar temizleme çalışması yapan ekipler yetişti.

Karın erken yağması bu yıl 25 Ocak ve 26 Ocak tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan 'Kardan adam festivali' için de umut kaynağı oldu. Geçmiş yıllarda düzenlenen kar festivalleri kar yağışının az olması nedeniyle zaman zaman eleştirilere konu olmuş, hatta bazen yüksek yaylalardan festival alanına kar taşındığı bile olmuştu. Bu yılki bu erken yağan kar ve yoğun olmasının sevindirdiği festival zamanı sorun yaşanmayacağını, bu yıl turistlerin karın tadını doya doya çıkaracağını düşünüyor.

"Karın erken yağışı festivalde yüzümüzü güldürecek"

Karın erken yağışının kış turizmi açısından verimli olacağına vurgu yapan bölge turizmcilerinden İbrahim Yılmaz "Karın yağışı biraz erken oldu ama bir hayli fazla oldu. Şu anda yaklaşık olarak 1 metreye yakın bir kar seviyesi var. Çarşamba gününe kadar devam edecek gibi gözüküyor. Tabii bunun güzel yanından ziyade biraz da sıkıntılı yanları yönleri de var tabii ki. Ulaşım birazcık problemli oluyor ama belediye genelde yol çalışmalarını yaptığı için tuzlamalar vesaire ana yollar açık oluyor. Festival tarihleri de netleşti. 25-26 Ocak'ta nasipse Festival zamanı olacak. Karın erken yağışı festivalde yüzümüzü güldürecek gibi gözüküyor. Vakti zamanında yukarıdaki yaylalardan da kar taşıdıkları olmuştur ama bu sene daha güzel olacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Karı görelim diye Rize'ye geldik"

İstanbul'da ikamet eden ve karın tadını çıkarmak için Rize'ye geldiğini kaydeden Merve Latif isimli vatandaş ise "İstanbul'dan geldim 4 günlüğüne. İstanbul'da böyle güzel kar yağmıyor malum. Biz de karı görelim diye Rize'ye geldik. Ayder'e de gelmeden olmazdı. Bakalım, güzel yağıyor şu anda. İnşallah böyle devam eder" şeklinde konuştu.