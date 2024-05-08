Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda yol çalışmalarını tamamladı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda yol çalışmalarını tamamladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası\'nda yol çalışmalarını tamamladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, Kuşadası ilçesindeki Soğucak Mahallesi'nde yol yapım ve bakım çalışmalarını tamamladı. Sıcak asfalt serimi sonrası şerit çizgileri ve yol işaretlemeleri yapılarak cadde trafiğe açıldı.

08.05.2024 09:48  Güncelleme: 10:14
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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası ilçesi Soğucak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde sıcak asfalt seriminin ardından yol çizgi ve yaya geçidi çalışmalarını tamamladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kente yeni yollar kazandırmak ve mevcut yolları yenilemek için çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Kuşadası'nın Soğucak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürütülen sıcak asfalt seriminin ardından şerit çizgileri ve yol işaretlemeleri yaparak caddeyi yayalar ve sürücülerin kullanıma açtı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kent genelinde çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyor, yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımız için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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